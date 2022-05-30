Vali Çiçek: “İşsiz gençleri istihdam eden sanayiciler suçla mücadelede bize destek oluyor” “Suçu önlemek için Kayseri’yi Türkiye’nin en fazla kamerası olan şehri yapacağız” KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitci: “Kayseri olarak 2022’de ihracat hedefimiz 4,1 milyar dolar”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Çiçek: “İşsiz gençleri istihdam eden sanayiciler suçla mücadelede bize destek oluyor” “Suçu önlemek için Kayseri’yi Türkiye’nin en fazla kamerası olan şehri yapacağız” KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitci: “Kayseri olarak 2022’de ihracat hedefimiz 4,1 milyar dolar”

İHA

Vali Çiçek: “İşsiz gençleri istihdam eden sanayiciler suçla mücadelede bize destek oluyor” “Suçu önlemek için Kayseri’yi Türkiye’nin en fazla kamerası olan şehri yapacağız” KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitci: “Kayseri olarak 2022’de ihracat hedefimiz 4,1 milyar dolar”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Vali Gökmen Çiçek, sanayicilerin suçla mücadelede işsiz gençlere istihdam sağlayarak destek olduklarını söyleyerek, “Suçu önlemek için Kayseri’yi Türkiye’nin en fazla kamerası olan şehri yapacağız” dedi.
KAYSO Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vali yardımcıları, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleri katıldı. Toplantıda KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Vali Gökmen Çiçek'e Kayseri ile ilgili sunum yaptı. Kayseri olarak ihracatta 2022 hedefinin 4,1 milyar dolar olduğunu söyleyen Büyüksimitci, “Öncelikle Zeytin Dalı Harekatı bölgesi ve PençeKilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayarak bize bu heyecanı yaşatan Kayserispor'umuzu tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıllarda hep birlikte daha güzel başarılara imza atacağımızdan hiç şüphemiz yok. Bu ay sporda ülke olarak büyük başarılara imza attık. Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında art arda yüzümüzü güldüren, göğsümüzü kabartan şampiyonluklar yaşadık. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 5 altın, 2 bronz madalya ile tarih yazarak takım halinde şampiyon olduk. Anadolu Efes Basketbol Takımımız ikinci kez EuroLeague şampiyonu olarak bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Ardından Vakıfbank Kadın Voleybol Takımımız Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 5. kez Avrupa şampiyonu oldu. Ülke olarak bize bu gururu yaşatan tüm sporcularımızı ve takımlarımızı canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Yeri gelmişken bu sezon Süper Lig Şampiyonu olan Trabzonspor’u, taraftarlarını, yöneticilerini ve futbolcularını da ayrıca kutluyorum. Kayseri 2020 yılında pandeminin başlamış olduğu yılda, 1,5 aylık bütün gümrük kapılarının kapatıldığı, ihracatın durduğu yılda 2,6 milyar dolar ihracat yaparak bir rekor kırdı. Daha sonra 2021 yılında 3,6 miyar dolar ihracat yaparak yeni bir rekor kırdık. İnşallah bu yıl da 4,1 milyar dolar civarında ihracat hedefimiz var. İnşallah bir aksilik olmazsa bu rakam olacak” dedi.
Kayseri’nin ekonomide milli bir mücadele verdiğini söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, “Hem ekonomik yönden hem de ticari yönden insanlarımızın büyük bir kısmı olumlu düşünceler içerisindedir. Birçok yerde Kayserililerin sözü senet olarak görülür. Kayseri isteyene yol açar. Çalışmak isteyin yeter ki, mücadele etmek isteyene üretmek için çok fazla fırsat vardır diye söylemişlerdi gelmeden önce bana. Bu şehrin kendine hizmet edeni unutmayacağını biliyorum. Kayseri’yi ilgilendiren her şey benim görev alanım. Bunu da sözde değil gerçekten mücadele ile ortaya koymak istiyorum. Çünkü Kayseri’de bir milli mücadele verildiğini gördüm. Kayserili ticareti, sanayiyi sadece para kazanmak için değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği bir milli mücadele olarak bakıyor. Ben Türkiye’nin pek çok cephede mücadele edeceğine inanıyorum ama gençlerimiz ve ailelerimiz belki de korumamız gereken en önemli limanlar. Burada Kayseri örneğinde olduğu gibi inşallah mücadele ederek, sanayicilerimizin de istihdama yapacağı katkılarla bizim bu alandaki mücadelemize de katkıları olacak” ifadelerini kullandı.

“Kayseri’yi en çok kamerası olan şehir yapacağız”
Vali Çiçek, suç önleme çalışmalarında şehrin her yanına kamera yerleştirdiklerini ve Kayseri’yi Türkiye’nin en çok kamerası olan şehri yapabileceklerini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:
“Geldiğim günden beri özellikle son zamanlarda birkaç kişi hırsızlıkla ilgili şikayetlerini belirtti. Burada herkes sanayici. İş yeriniz var, evleriniz var. Bu benim görevim ve şehrin tamamını kameralarla döşüyoruz. Bugün itibarıyla talimatını verdim. Hiç görmediğiniz kadar, belki de Türkiye’de en çok kamera olan şehir haline getireceğiz Kayseri’yi. Bunun için de bütçeyi ayarladık. İnşallah bu sıkıntıyı Kayseri’den çıkaracağız. Sizin güven ve huzur içerisinde evlerinizde korkunuz olmadan yaşamanızı sağlayacağız. Ben vali olarak bütün konularda yanınızda olmak isteyen bir kardeşinizim.”
Sunum ve konuşmaların ardından KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitci tarafından Vali Gökmen Çiçek’e hediye takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde 3. Kösedağ dönemi
YEREL HABERLER Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde 3. Kösedağ dönemi
Bünyan'da metruk yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Bünyan'da metruk yapılar yıkılıyor
Salih Erten Anaokulu için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Salih Erten Anaokulu için protokol imzalandı
“MS’in çift görmeden el uyuşmasına çok farklı belirtileri var” Uzman Dr. Güven Arslan: “MS kadınlarda daha sık görülüyor”
YEREL HABERLER “MS’in çift görmeden el uyuşmasına çok farklı ...
Ertaç Bağcı'nın rüyası gerçek oldu
YEREL HABERLER Ertaç Bağcı'nın rüyası gerçek oldu
Kayserili futbolcu Ertaç Bağcı, İskenderunspor’da
YEREL HABERLER Kayserili futbolcu Ertaç Bağcı, İskenderunspor’da
5 ülkenin öğrencileri Melikgazi’de ‘geri dönüşüm’ eğitimi aldı
YEREL HABERLER 5 ülkenin öğrencileri Melikgazi’de ‘geri dönüşüm’ ...
Antakya TSO’dan KAYSO’ya ziyaret
YEREL HABERLER Antakya TSO’dan KAYSO’ya ziyaret
Kayseri polisinden "Huzurlu Hafta Sonu" Uygulaması Uygulamada 20 bin 772 kişi sorgulandı, 15 bin 844 araç kontrol edildi 27 hırsızlık şüphelisi ve aranan 57 şahıs yakalanırken, 700 bin TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri polisinden "Huzurlu Hafta Sonu" ...
Büyükşehir’in ‘Oruç Reis Projesi’ ödül getirdi
YEREL HABERLER Büyükşehir’in ‘Oruç Reis Projesi’ ödül getirdi
Başkan Çolakbayrakdar: “Dikilen her bir ağaç, geleceğe bırakılan en büyük mirastır”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “Dikilen her bir ağaç, ...
Kayseri'de sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı
Büyükşehir, Keykubadiye Sarayı’nda çıkan eserleri sergileyecek
YEREL HABERLER Büyükşehir, Keykubadiye Sarayı’nda çıkan eserleri ...
"Altında ki artış sürecek" Kuyumcu Bayram Erdoğan: “Bu yıl içerisinde çeyrek altının fiyatının 2 bin TL’lere kadar çıkacağını değerlendiriyoruz”
YEREL HABERLER "Altında ki artış sürecek" Kuyumcu Bayram ...
Şehit Özel Harekatçı Murat Kafkas Muaythai Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Şehit Özel Harekatçı Murat Kafkas Muaythai ...
Sporda Kayseri’den Kenya’ya sevgi köprüsü Türk bayrakları Hasketbol GSK sayesinde Kenya’nın başkenti Naoribi’de dalgalandı
YEREL HABERLER Sporda Kayseri’den Kenya’ya sevgi köprüsü Türk ...
Büyükşehir’den unutulmaz üniversite gençlik spor festivali
YEREL HABERLER Büyükşehir’den unutulmaz üniversite gençlik spor ...
Yıldırım Beyazıt Mahallesine anaokulu yapılacak
YEREL HABERLER Yıldırım Beyazıt Mahallesine anaokulu yapılacak
Spor A.Ş. Yaz Sezonunda da dopdulu
YEREL HABERLER Spor A.Ş. Yaz Sezonunda da dopdulu
Uluslararası öğrenciler 'Fetih Günün'nde ağaç dikti
YEREL HABERLER Uluslararası öğrenciler 'Fetih Günün'nde ağaç dikti
"Kaliteli hizmet, kaliteli personelle verilir"
YEREL HABERLER "Kaliteli hizmet, kaliteli personelle verilir"
Kaşınan adam Kayseri’de sürekli kaşınan ve teşhis konulamayan adam yardım bekliyor
YEREL HABERLER Kaşınan adam Kayseri’de sürekli kaşınan ve teşhis ...
Hastanede eğitim Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar sınıfa dönüştürülen odada eğitimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Hastanede eğitim Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi ...
Av. Emir Akpınar: "Sosyal Medya Yasası 'Dezenformasyon' Yasasıdır"
YEREL HABERLER Av. Emir Akpınar: "Sosyal Medya Yasası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.