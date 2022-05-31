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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talas Karaman Bayırı aslına dönecek

İHA

Talas'ta yaklaşık 200 yıl önce ticaretin kalbinin attığı Karaman Bayırı'nda yapılacak restorasyon için proje hazırlandı.

Talas Karaman Bayırı aslına dönecek

Talas’ta yaklaşık 200 yıl önce ticaretin kalbinin attığı Karaman Bayırı’nda yapılacak restorasyon için proje hazırlandı.
Yukarı Talas ile Han Mahallesi arasındaki Esvaki Sultani yani Devlet Çarşısı olarak da bilinen bölgede yapılacak çalışma Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve başkan yardımcılarının katıldığı toplantıda masaya yatırıldı. 19. yüzyılda Hanönü Çarşısı, Uzun Çarşı Caddesi, Karaman Bayırı ve Çardakbaşı güzergâhını kapsayan çalışmayla günümüzde harabe olarak bulunan bölgenin eski ihtişamlı günlerine dönmesi hedefleniyor.
Toplantıda konuşan Başkan Yalçın, 19. yüzyıl kayıtlarında bölgede 200 dükkânın bulunduğunu belirterek, “Bu güzergâh ve çevresi 19. yüzyılda Kayseri çevresinin ve Talas’ın önemli ticari alanı durumundadır. Küçük atölye ve dükkânların bulunduğu bu alan saraç, semerci, nalbant, demirci, kuyumcu gibi pek çok meslek koluna ait işletmenin imalat ve satış yaptığı bir alandır. Bu dönemlerde bölgenin ticari öneminden dolayı çarşı, ‘Esvaki Sultani’ diye anılmıştır. Bu ifade devlet çarşısı anlamına gelmektedir. Günümüzde bu alanda tarihi kent dokusuna ait eski yerleşmenin önemli kalıntıları bulunmaktadır. Biz de ilçemizin tarihi değerlerinden olan Karaman Bayırı’nın yeniden eski günlerine dönmesi için proje hazırlattık. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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