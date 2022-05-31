KTO ile Antakya TSO arasında ‘Kardeş Oda Protokolü’ imzalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTO ile Antakya TSO arasında ‘Kardeş Oda Protokolü’ imzalandı

İHA

KTO ile Antakya TSO arasında ‘Kardeş Oda Protokolü’ imzalandı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası arasında ‘Kardeş Oda Protokolü’ imzalandı.
Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Antakya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak ile iki odanın Yönetim, Meclis, Komite ve Disiplin Kurulu üyeleri katıldı.
Protokol öncesi ticaret ve ekonomide yaşanan güncel konular, Sektörlerin sorunları ve çözüm önerileri ile ilgi istişarelerde bulunuldu. Toplantıda birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, bilginin, gelişme ve büyümenin paylaşıldıkça arttığına vurgu yaptı.
Gülsoy, “Dünyada artık ülkelerden çok şehirler yarışıyor. Bu süreçte güç birliği içerisinde olursak rekabet gücümüzü çok daha yukarılara taşıyabiliriz. İki oda arasında imzalanan protokolle bölgesel ekonomik gelişme birliktelikleri ve projeler konusunda işbirliği yapmayı planlıyoruz. Antakya ile olan kardeşliğimiz pekişecek ve eminim bu birliktelik yeni projeksiyonlara vesile olacak. İnşallah bu birliktelikten çok güzel sonuçlar çıkacak ve gücümüze güç katacak. Karşılıklı ziyaretlerle birbirimizin birikimlerimizden daha çok faydalanırız. Protokolümüzün şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Antakya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin’de yaptığı konuşmasında, iki oda arasındaki kardeşliğin imzalanan protokol ile resmilik kazandığını kaydederek, “Biz bu protokolü lafta bırakmayacağız. Önümüzdeki günlerde heyetler göndereceğiz. İstişarelere devam edeceğiz. Kardeş oda protokolümüz hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmalardan sonra “Kardeş Oda Protokolü” imzalandı. Protokolün imzalanmasının ardından plaket takdimi yapıldı.
Başkan Ömer Gülsoy ile Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Antakya TSO Heyetine hizmet binasını ve fuaye alanında bulunan Çanakkale Ruhu Fotoğraf sergisini gezdirdi. Ziyaret toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Çiçek Melikgazi mahalle muhtarlarını dinledi
YEREL HABERLER Vali Çiçek Melikgazi mahalle muhtarlarını dinledi
Talas Karaman Bayırı aslına dönecek
YEREL HABERLER Talas Karaman Bayırı aslına dönecek
Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu: Kafkasspor: 2 - Anadolu Yıldızları: 4
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme D Grubu: Kafkasspor: 2 - ...
Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: Güneşli Gençlikspor: 2 - Güneşspor: 4
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu: Güneşli Gençlikspor: ...
Kayseri’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs ...
Vali Çiçek: “İşsiz gençleri istihdam eden sanayiciler suçla mücadelede bize destek oluyor” “Suçu önlemek için Kayseri’yi Türkiye’nin en fazla kamerası olan şehri yapacağız” KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitci: “Kayseri olarak 2022’de ihracat hedefimiz 4,1 milyar dolar”
YEREL HABERLER Vali Çiçek: “İşsiz gençleri istihdam eden sanayiciler ...
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde 3. Kösedağ dönemi
YEREL HABERLER Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde 3. Kösedağ dönemi
Bünyan'da metruk yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Bünyan'da metruk yapılar yıkılıyor
Salih Erten Anaokulu için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Salih Erten Anaokulu için protokol imzalandı
“MS’in çift görmeden el uyuşmasına çok farklı belirtileri var” Uzman Dr. Güven Arslan: “MS kadınlarda daha sık görülüyor”
YEREL HABERLER “MS’in çift görmeden el uyuşmasına çok farklı ...
Ertaç Bağcı'nın rüyası gerçek oldu
YEREL HABERLER Ertaç Bağcı'nın rüyası gerçek oldu
Kayserili futbolcu Ertaç Bağcı, İskenderunspor’da
YEREL HABERLER Kayserili futbolcu Ertaç Bağcı, İskenderunspor’da
5 ülkenin öğrencileri Melikgazi’de ‘geri dönüşüm’ eğitimi aldı
YEREL HABERLER 5 ülkenin öğrencileri Melikgazi’de ‘geri dönüşüm’ ...
Antakya TSO’dan KAYSO’ya ziyaret
YEREL HABERLER Antakya TSO’dan KAYSO’ya ziyaret
Kayseri polisinden "Huzurlu Hafta Sonu" Uygulaması Uygulamada 20 bin 772 kişi sorgulandı, 15 bin 844 araç kontrol edildi 27 hırsızlık şüphelisi ve aranan 57 şahıs yakalanırken, 700 bin TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri polisinden "Huzurlu Hafta Sonu" ...
Büyükşehir’in ‘Oruç Reis Projesi’ ödül getirdi
YEREL HABERLER Büyükşehir’in ‘Oruç Reis Projesi’ ödül getirdi
Başkan Çolakbayrakdar: “Dikilen her bir ağaç, geleceğe bırakılan en büyük mirastır”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “Dikilen her bir ağaç, ...
Kayseri'de sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı
Büyükşehir, Keykubadiye Sarayı’nda çıkan eserleri sergileyecek
YEREL HABERLER Büyükşehir, Keykubadiye Sarayı’nda çıkan eserleri ...
"Altında ki artış sürecek" Kuyumcu Bayram Erdoğan: “Bu yıl içerisinde çeyrek altının fiyatının 2 bin TL’lere kadar çıkacağını değerlendiriyoruz”
YEREL HABERLER "Altında ki artış sürecek" Kuyumcu Bayram ...
Şehit Özel Harekatçı Murat Kafkas Muaythai Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Şehit Özel Harekatçı Murat Kafkas Muaythai ...
Sporda Kayseri’den Kenya’ya sevgi köprüsü Türk bayrakları Hasketbol GSK sayesinde Kenya’nın başkenti Naoribi’de dalgalandı
YEREL HABERLER Sporda Kayseri’den Kenya’ya sevgi köprüsü Türk ...
Büyükşehir’den unutulmaz üniversite gençlik spor festivali
YEREL HABERLER Büyükşehir’den unutulmaz üniversite gençlik spor ...
Yıldırım Beyazıt Mahallesine anaokulu yapılacak
YEREL HABERLER Yıldırım Beyazıt Mahallesine anaokulu yapılacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.