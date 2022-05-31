KTO ile Antakya TSO arasında ‘Kardeş Oda Protokolü’ imzalandı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası arasında ‘Kardeş Oda Protokolü’ imzalandı.

Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Antakya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak ile iki odanın Yönetim, Meclis, Komite ve Disiplin Kurulu üyeleri katıldı.

Protokol öncesi ticaret ve ekonomide yaşanan güncel konular, Sektörlerin sorunları ve çözüm önerileri ile ilgi istişarelerde bulunuldu. Toplantıda birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, bilginin, gelişme ve büyümenin paylaşıldıkça arttığına vurgu yaptı.

Gülsoy, “Dünyada artık ülkelerden çok şehirler yarışıyor. Bu süreçte güç birliği içerisinde olursak rekabet gücümüzü çok daha yukarılara taşıyabiliriz. İki oda arasında imzalanan protokolle bölgesel ekonomik gelişme birliktelikleri ve projeler konusunda işbirliği yapmayı planlıyoruz. Antakya ile olan kardeşliğimiz pekişecek ve eminim bu birliktelik yeni projeksiyonlara vesile olacak. İnşallah bu birliktelikten çok güzel sonuçlar çıkacak ve gücümüze güç katacak. Karşılıklı ziyaretlerle birbirimizin birikimlerimizden daha çok faydalanırız. Protokolümüzün şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Antakya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin’de yaptığı konuşmasında, iki oda arasındaki kardeşliğin imzalanan protokol ile resmilik kazandığını kaydederek, “Biz bu protokolü lafta bırakmayacağız. Önümüzdeki günlerde heyetler göndereceğiz. İstişarelere devam edeceğiz. Kardeş oda protokolümüz hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmalardan sonra “Kardeş Oda Protokolü” imzalandı. Protokolün imzalanmasının ardından plaket takdimi yapıldı.

Başkan Ömer Gülsoy ile Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Antakya TSO Heyetine hizmet binasını ve fuaye alanında bulunan Çanakkale Ruhu Fotoğraf sergisini gezdirdi. Ziyaret toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.

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