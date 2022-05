Büyükkılıç’ın ‘öğrenci çorbası’, 150 bin gence ulaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrencilere yönelik sıcak çorba hizmetinde 2 yıl içerisinde yaklaşık 150 bin öğrenciye dokundu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de gönüllere dokunan hizmetleri ile belediyecilik faaliyetlerini yürütürken, gönül belediyeciliği kavramının içini doldurmaya devam ediyor. Eğitime katkılarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehirdeki üniversitelerde ve Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinden faydalanan öğrencilere çorba desteğinde 2021’de 48 bin 200 ve 2022’de 98 bin 610 olmak üzere 146 bin 810 öğrenciye ulaştı.

Öğrencilere her fırsatta destek olmaya gayret gösteren Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin temel ihtiyacı olan yeme içme konusunda ücretsiz çorba ikramını, Kayseri’deki her üniversitede ve Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde yaygınlaştırırken, bir diğer önemli ihtiyaç olan elbise temizliği konusunda da onların bu önemli ihtiyacına cevap verecek ücretsiz çamaşır yıkama merkezi projesini de hayata geçirdi. ‘150. Yılda 150 Proje’ arasında yer alan ve kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerinin hizmetine sunulan uygulama ile öğrencileri yoğun çalışma temposu içerisinde çamaşır yıkama zahmetinden kurtarıyor. Yüzlerce öğrencini faydalandığı ücretsiz çamaşır yıkama merkezinden talep eden üniversite öğrencileri herhangi bir ücret ödemeden faydalanabiliyor.

Üniversite öğrencisinden ilk ve orta öğretim öğrencilerine kadar ihtiyaç olan her yerde proje ve uygulamaları ile destekçisi olan Büyükkılıç, öğrencilerin eğitim sürecinden mezuniyet sonrasındaki iş bulma ve istihdam aşamasında da yanlarında olmayı sürdürüyor. Bu çerçevede Kayseri Kariyer Merkezi’ni oluşturarak, aralarında kamu ve özel statülü paydaş kurumlar ile İş birliğini geliştiren Büyükkılıç, öğrencilerin mezun olduklarından sonraki istihdam edilme süreçlerine de aracı oluyor. Bu anlamda gerçekleştirilen İç Anadolu Kariyer Fuarı’nda (İKAF) stantlar açarak öğrencilere destek vermeyi devam ettiren Büyükkılıç, diğer taraftan Kayseri’de okulları da ‘Kariyer Günleri’ çerçevesinde ziyaret ederek tecrübelerini paylaşıyor.

Büyükkılıç, kültür ve eğitim alanında ki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) ve spor alanındaki Spor A.Ş. gibi Büyükşehir Belediyesi kuruluşları aracılığı ile öğrencilere, sürekli bir şekilde ‘Değer Gençlik’ adı altına ve ‘Spor Okulları’ başlığı ile spor, kültür ve eğitim hizmeti vererek kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Büyükkılıç ayrıca kent genelindeki 7 ve son süreçte Türkiye’nin nüfus bakımından 8’inci büyük mahallesi olan Talas Mevlana Mahallesi’ne öğrenciler için 10 bin basılı, 26 bin ekitap, 3 bin sesli kitap, 100 süreli yayın ve 300 kişi kapasiteli açtığı kütüphane ile toplam 8 kitap kütüphane sayesinde de öğrencilerin kitap ve bilgi ihtiyacını karşılıyor. Başkan Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için bununla da yetinmiyor. Gerek Bilim Merkezi ile bilimsel faaliyetler, gerekse yine öğrencilere yönelik yarışmalar ve yükseköğretim öğrencilerinin ders kayıt zamanında onlara yer tahsisi ile öğrenci dostu gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini veriyor.

