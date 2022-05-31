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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir KAYMEK'in yaz okulu kayıtları başladı

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, şehir merkezinde ve tüm ilçelerde onlarca tesisle hizmetlerini yürüten, şehirde yenilikçi eğitim ve kursların adresi olan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. yaz okulu kayıtlarını başlattı.

Büyükşehir KAYMEK'in yaz okulu kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, şehir merkezinde ve tüm ilçelerde onlarca tesisle hizmetlerini yürüten, şehirde yenilikçi eğitim ve kursların adresi olan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. yaz okulu kayıtlarını başlattı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde Kayseri’nin dört bir yanında belediyecilik hizmetlerini aksatmadan sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve kültür sanat alanındaki faaliyetlerini de yenilerini ekleyerek aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede merkez ve tüm ilçelerde onlarca tesisle hizmetlerini yürüten KAYMEK, düzenleyeceği Yaz Okulu kursları için kayıtlarını başlattı. KAYMEK, Yaz Okulu programı çerçevesinde ‘Hayat Boyu Öğrenme’ anlayışıyla her yaştan vatandaşın akademik, kişisel, sosyal, sanatsal ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla 2022 yılı yaz döneminde Yaygın Eğitim Kurumları müfredatı çerçevesinde eğitimler verecek. Yaz Okulu 4 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 26 Ağustos 2022’de sona erecek.
KAYMEK, Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezlerinde düzenlenecek kurslara ek olarak İşaret Dili Jargon Eğitimi ve Meddata Hastane Otomasyon Sistemi gibi yeni kurslar da düzenlenecek. Ayrıca “150 Yılda 150 Proje” çerçevesinde düzenlenecek olan “Turizm Personeli Yetiştirme Kursları”nda Santralist, Ön Büro Elemanı, Rezervasyon Elemanı, Seyahat İşletmeciliği Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Özel Turizm Rehberliği ile şehrimizin turizm sektörüne kalifiye personel yetiştirilecek. Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri, 5'i yeni olmak üzere toplam 46 branşta 8 tesiste yetişkinler için yaz kursları düzenleyecek. Kursların sonunda katılımcılara kursun içeriğine göre MEB onaylı sertifika veya KAYMEK Katılım Belgesi verilecek. Ayrıca Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarına katılan kursiyerler için sergiler ve seminerler gibi sanatsal ve kültürel etkinliklere de yer verilecek.
KAYMEK Gençlik Merkezlerinde 8. Sınıfa geçmiş olan öğrencilere, LGS’ye hazırlık çerçevesinde müfredata uygun bir şekilde Türkçe ve Matematik kursları verilerek öğrencilerin dönem içerisindeki hazır bulunuşlukları desteklenecek. 12. sınıfa geçmiş ve lise mezunu olan öğrencilere, YKS’ye hazırlık çerçevesinde müfredata uygun bir şekilde yoğunlaştırılmış Türkçe ve Matematik dersleri verilerek öğrencilerin sınav için ön hazırlıkları desteklenecek. 814 yaş grubundaki gençlere Kur’anı Kerim ve Değerler Eğitimi verilerek millî ve manevi yönden güçlü; vatan, millet ve tarih şuuru gelişmiş, topluma faydalı, erdemli bireyler yetiştirilecek. Ayrıca, 814 yaş grubundaki gençlere sunulacak olan Tarih Okumaları, Türk İslam Bilginleri, Akıl Oyunları, El Sanatları ve Robotik Kodlama gibi derslerle onların motivasyona dayalı öğrenim gerçekleştirmeleri hedefleniyor.
Öte yandan kursların yanı sıra düzenlenecek Bilim Merkezi gezisi, doğa yürüyüşü, sinema etkinliği, kültür gezisi, buz pateni ve yüzme etkinlikleri gibi aktiviteler ve Kızılay, Yeşilay, Emniyet Müdürlüğü ve İtfaiye tarafından verilecek seminerler, öğrencilerin eğlenirken öğrenmesini sağlayacak.
Merkez ve tüm ilçelerde düzenlenecek, öğrencilerin okul derslerine ve sınavlarına yönelik destekleyici kursların yanı sıra Ebru, ahşap boyama, kumaş boyama, gitar ve bağlama eğitimleri ve okçuluk, yüzme, voleybol, futbol, badminton, oyun salonu etkinlikleri ile gençlerin sanata ve spora ilgisi arttırılacak.
Vatandaşlar, birçok alanda eğitim, kültür ve sanat ihtiyacına cevap verecek olan KAYMEK’in yaz kurslarına ücretsiz kayıt işlemlerini www.kaymekonline.com adresini ziyaret ederek gerçekleştirebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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