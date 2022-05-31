Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu Yeni Kıranardıspor: 4 - Argıncık Esnafspor: 2

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu maçında Yeni Kıranardıspor, rakibi Argıncık Esnafspor’u 42 mağlup etti.
Stat: Vali Muammer Güler
Hakemler: Furkan Ulu xx, Murat Ahi xx, Ahmet Karyağdı xx
Yeni Kıranardıspor: Fatih Alıcı xx, Kadir Güngör xx, Fatih Han Kayar xxx, Hidayet Eray Uzun xxx, Mustafa Aydın xx, Mikail Polat xxx, Mustafa Yorulmaz xx (Dk.55 Mehmet Fatih Selvi xx), Raşit Cengiz xxx, İlhan Coşkun xxx, Engin Altıntaş xxx, Furkan Ahmet Demir xx
Argıncık Esnafspor: Emre Tarcan x, Yusuf Koçkat x, Efendi Arıcı x, Ali Kaan Yiter x, Eren Erdal Tarcan x, Muhterem Can Köse xxx, Sezgin Lama x, Erkan Kızıltan x, İsmail Doğan x, Tunahan Kumru x, Emre Oksuz x
Goller: İlhan Coşkun, Mehmet Fatih Selvi, Raşit Cengiz (2) (Yeni Kıranardıspor), Muhterem Can Köse (2) (Argıncık Esnafspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.