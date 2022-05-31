Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu İsmail Okumuş FK: 2 - Kayseri Simya Koleji: 2

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu maçında İsmail Okumuş FK ile Kayseri Simya Koleji karşılaştı. Müsabaka karşılıklı atılan goller ile 22 berabere bitti.
Stat: Vali Muammer Güler
Hakemler: Suat Alptekin xx, Harun Soyeşik xx, Nusret Yıldırım xx
İsmail Okumuş FK: Fırat Ayçicek xx, Engin Üçel xx, Samed Koçyiğit xxx, Alihan Koçan xx, Muhammed Raşit Kılıç xx, Yusuf Soysal xx, Hüseyin Çakır xx, Eren Muslu xx, Yusuf Salih Şengül xx, (Mahmut Yazıcı x dk.40), Melih Titiz xxx, Furkan Karakaya xxx
Kayseri Simya Koleji: Fehim Çakmak xx, Ferhat Yıldırım xx, Oğuz Arslan xx, Alperen Temiztürk xx, Umut Akyol xxi (Halil Eren xx dk.40), Abdurrahim Çopur xx, Kadir Yılmaz xx, Tugay Taşoluk xxx, Tahsin Eraslan xx, Kadir Aras xx, İsmail Aydoğdu xxx
Goller: Melih Titiz dk.20, Furkan Karakaya dk.55 (İsmail Okumuş FK), Tugay Taşoluk dk.43, İsmail Aydoğdu Dk.80 (pen) (Kayseri Simya Koleji)
Kırmızı Kart: Hüseyin Çakır dk.90 (İsmail Okumuş FK)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.