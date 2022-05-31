Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu Kayseri Demirspor: 5 - Develi Erciyesspor: 2

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Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu maçında Demirspor, rakibi Develi Erciyesspor'u 52 mağlup etti.



Stat: Erkilet 2 Nolu

Hakemler: Kemal Hattatioğlu xx, Muhammed Emin Çolak xx, Cenk Uluçınar xx

Kayseri Demirspor: Muhammet Ali Özgen xx, Alican Koçer xxx, Eren Ağır xx, Mustafa Karakavak xx, Yasin Karaevli xxx, Behçet Ekinci xxx, Ebubekir Sain xx, Batuhan Duran xxx, Muhsin Gürhan xxx, Yunus Güneri xx, Furkan Taha Kınacı xxx,

Develi Erciyesspor: Mustafa Onur Sümengen x, Ömer Faruk Akburak x, Zeki Özsoy x, Recep Şimşek x, Emre Özsümbül x, Adem x, Furkan Akmaz x, Araf Toker x, Mustafa Palamut x, Kerem Özokur x, Ahmet Arda Satış xx

Goller: Yunus Güneri, Batuhan Duran (2), Furkan Taha Kınacı (2) (Kayseri Demirspor), Adem, Mustafa Palamut (penaltıdan) (Develi Erciyesspor)

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