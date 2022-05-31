ERÜ’de 21. Bahar Şenliği 1 Haziran’da başlıyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) “21. Bahar Şenliği”, 14 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. 4 gün boyunca ünlü sanatçıların sahne alacağı şenliğe 1 Haziran saat 12:00’de protokol konuşmaları ve geleneksel şenlik pilavı ikramı ile start verilecek.

Marianne Molu Amfi’de gerçekleştirilecek olan ERÜ “21. Bahar Şenliği” 1 Haziran saat 12:00’de başlıyor. 14 Haziran 2022 tarihlerinde saat 09:30’dan 23:00’e kadar dolu dolu etkinliklerin düzenleneceği öğrenci şenliğinde spor ve rekreaktif etkinlikler ve ödüllü yarışmaların yanı sıra DJ performansları ile öğrenci grupları tarafından konserler düzenlenecek.

Her akşam ünlü bir ismin sahne alacağı şenlik hakkında açıklamalarda bulunan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, göreve geldikleri günden bu yana öğrenci odaklı yönetim anlayışı ile öğrencilerin eğitimöğretim faaliyetlerinin yanında her türlü sosyal faaliyetlerinde de yanlarında olmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Düzenlenecek olan 21. Bahar Şenliği’ne tüm öğrencileri davet eden Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, şenlik programının yoğun ders ve sınav sürecinin ardından öğrenciler için büyük bir moral ve motivasyon olacağını söyledi.

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