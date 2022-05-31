İSO İlk 500’de 18 KAYSO üyesi firma yer aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021" araştırma sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre 2021 yılı İSO ilk 500 listesinde 18 KAYSO üyesi firma yer aldı. Listede Mega Metal ilk sırada yer alırken, Kayseri Şeker ikinci, HES Hacılar ise üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl bu listede olmayan Şirikçioğlu İplik, İpek Mobilya ve Coreal Alüminyum bu sene ilk 500’e giren firmalarımız arasında yer aldı.

Sıralamaya giren firmaları kutlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “İSO ilk 500 sıralamasında geçen yıl 15 firmamız yer almıştı, bu sene pandemiden kaynaklı zorluklara rağmen 18 firmamız bu listeye girmeyi başardı. Bu vesile ile sıralamaya giren tüm firmalarımızı ülkemiz ekonomisi, ihracatı ve istihdamına sağladıkları katkılardan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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