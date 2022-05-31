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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gülsoy, İSO 500 listesine giren Kayseri firmalarını kutladı

İHA

Başkan Gülsoy, İSO 500 listesine giren Kayseri firmalarını kutladı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye’nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 araştırması sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Gülsoy, “Türkiye’nin en büyük 500 sanayi şirketi arasında 3 firmamız daha eklenerek 18 Kayseri firmamız yer aldı. Firmalarımızı ve çalışanlarını canı gönülden tebrik ediyorum. Elbette bu listede olmayı hak eden daha çok şirketimiz var.“ dedi.
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) ‘Türkiye’nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ araştırmasının 2021 yılı sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, Kayseri’den toplamda 18 firma kendisine yer buldu. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye’nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
2021 yılı listesinde Kayseri’den 18 firmanın yer aldığını kaydeden KTO Başkanı Gülsoy, "İSO’nun yarım asrı deviren ve sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan İSO ilk 500 listesinde Kayseri’den 18 firmanın yer alıyor olması son derece gurur ve mutluluk verici bir durum“ dedi.
2020 yılında da 15 firmanın yer aldığı listede 2021 yılında yaşanılan tüm olumsuzluklara rağmen firma sayısının arttığını Başkan Gülsoy,” Küresel ekonomide yaşanan olumsuzluklar, pandemi, savaş ortamına rağmen firmalarımız fabrikalarımızı üretime devam ederek önemli bir başarı elde ettiler” diye konuştu.
KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Kayserili firmalardan Mega Metal San. ve Tic. A.Ş., Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş., Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş., İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş., YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş.,Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş.,Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş.,Sersim Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Koll. Şti.,Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.,Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş.,Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic. A.Ş., Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş., ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş.,İpek Mobilya İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş., Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş. firmalarımız ISO 500’de yer aldı. İstikrarlı büyümelerini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürerek, İSO 500’e adını yazdıran tüm şirketlerimizi ve çalışanlarını yürekten kutluyorum. Elbette bu listede olmayı hak eden daha çok şirketimiz var. Önümüzdeki dönemlerde bu sayıyı daha da artırmak ülke ekonomisine katkı sağlamak; Türkiye’de daha fazla Kayseri, dünyada daha fazla Türkiye için hep birlikte çabalayacağız. Bu vesile ile sıralamaya giren tüm firmalarımızı bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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