Başkan Gülsoy: “Nisan ayında 390 milyon 445 bin dolar ihracat yaptık”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan Ayı İhracat rakamları ile 2022 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Başkan Gülsoy, “Türkiye ve Kayseri ekonomimiz ihracat öncülüğünde, büyümeye ve yükselmeye devam edecek. Bize düşen edindiğimiz bu kazanımları, katma değerli ihracatla süsleyerek sürdürülebilir bir şekilde yarınlara taşımaktır” dedi.

Başkan Gülsoy Nisan ayı ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “TÜİK verilerine göre 2021 yılı için Kayseri İhracat rakamları Nisan Ayı 298 milyon 812 bin dolar iken 2022 yılı Nisan ayında 390 milyon 445 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı aylık bazda geçen seneye kıyasla yaklaşık yüzde 31’dir. Kayseri ili olarak İthalatımız ise Nisan ayında 181 milyon 308 bin dolar olmuştur. 2022 yılı Nisan döneminde ihracat pazarlarımız; Almanya, Irak, ABD, Belçika, İtalya, İsrail, Birleşik Krallık, Romanya, Kanada, Polonya’dır” İfadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği sektörlerden Demir ve Demir Dışı Metaller, Çelik, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Elektrik ve Elektronik, Tekstil ve Hammaddelerinde artış yaşanırken, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri gibi ürünlerde azalış gerçekleşmiştir“ dedi.

Başkan Gülsoy, ihracattaki olumlu gidişattan mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Küresel ekonomide en önemli sorun olan yüksek enflasyon maalesef sürüyor. Yüksek hammadde fiyatları, enerji, Rusya Ukrayna savaşı ekonomileri olumsuz yönde etkiliyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen ülkemiz ve şehrimiz ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyor. Üretim ve imalatta katma değerimizi artırarak ihracat rakamlarımızı 2023 yılı için 5 milyar dolara çıkaracağız. Elde edilen başarıyı iş dünyamızın enseyi karartmadan tüm olumsuzluklara karşısında mücadele etmeleri önce ülkem, önce devletim diyerek çalışma yapmalarından görüyoruz. Nisan Ayı ihracat rakamlarını incelediğimizde ülkemiz ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23 milyar 368 milyon dolar, ithalat yüzde 35 artarak 29 milyar 480 milyon dolar olmuştur. 2022 yılı OcakNisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 artarak 83 milyar 531 milyon dolar, ithalat yüzde 40,2 artarak 116 milyar 85 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,5 artarak 3 milyar 80 milyon dolardan, 6 milyar 113 milyon dolara yükselmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Nisan ayında yüzde 85,9 iken, 2022 Nisan ayında yüzde 79,3’e gerilemiştir. İhracatçılarımız her ay zaferden zafere koşmaktadır. İnanıyorum ki ülkemiz güçlü yatırımları, üretimi, ihracat rakamları ile tüm tedarik zinciri açısından büyüme ve kalkınmada öncü olmaya devam edecektir. Geleceğimiz açısında umut veren bu başarı için en başta ihracatçı üyelerimiz, iş insanlarımız ve onların çok değerli çalışanlarını canı gönülden kutluyorum.”

Başkan Gülsoy, Türkiye ekonomisinin 2022'in ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyümesine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede , “İhracatın büyümeye katkısı 3,5 puan oldu. Türkiye ekonomisinin ihracat öncülüğünde büyümeye ve yükselmeye devam edecek. Bize düşen edindiğimiz bu kazanımları, katma değerli ihracatla süsleyerek sürdürülebilir bir şekilde yarınlara taşımaktır. Sanayimizin büyüme katkısı 7,4 olurken hizmetler ise yüzde 14,9 puan katkı verdi. Güçlü motivasyon kaynağı olan bu gelişme gelecek için bizlere daha fazla umut veriyor. Tarım 0,9 puanla katkı sundu. Bizim kendi kendine yeten ülke olma mecburiyetimiz var. Nasıl ki savunma sanayiinde yüzde 80 yerli ve millilik oranını yakalamışsak; gıda, tarım ve enerji de çok daha iyi olmak durumundayız. Kayserili iş insanları olarak bizde büyümenin sürdürülebilir olması için var gücümüzle çalışacağız. Ülkelerin pek çoğunu imrendirecek bu büyümeyi sağlayan üreterek, istihdama katkı sunan, önümüzdeki süreçte büyümemize katkı verecek olan tüccar ve sanayicilerimizi, üreticilerimizi ve çalışanlarımızı da kutluyorum. Bu zorlu süreçte tüm sorunlarımızda yanımızda olan güçlü sesimiz TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na, iş dünyamıza sağladığı destek tedbirleriyle yanında yer alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

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