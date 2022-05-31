Argıncık Amatör Spor Tesisleri yenileniyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Argıncık Amatör Spor Tesislerinde bulunan iki futbol sahasının sentetik çim yüzeyli zemini ve etrafında bulunan çitler yenileniyor.



İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek Şube Müdürü Cemil Kayhan’dan bilgi aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın vermiş olduğu desteklerle tesislerimizi daha modern ve güzel hale getiriyoruz. Sporcularımız için gece gündüz demeden çalışıyor tesislerimizi yeniliyor ya da Kayseri’ye yeni tesisler kazandırıyoruz. İnşaallah Argıncık Amatör Spor Tesislerinde zemin yenilenmesi bittikten sonra sporcularımızın daha verimli spor yapacağı bir tesise dönüştüreceğiz” dedi.

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