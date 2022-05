Başkan Büyükkılıç, Kayseri İklim Değişikliği Eylem Planı’nı Başlattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Kayseri İDEP Paydaş Çalıştayı Programı’na katıldı. Çalıştayda, Kayseri İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmalarını da başlatan Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde yaptıkları çalışmaları anlattı.



Kadir Has Kongre Merkezi Lifos Salonu’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Kayseri İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) Paydaş Çalıştay Programı’na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Buket Ergin, İklim Değişikliği Farkındalık Projesi Danışmanı Tamer Atalay ve Engin Algür ile sunum yapacak akademisyenler katıldı.

Çalıştayda konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin 5 üniversitesi ile gurur verici bir eğitim merkezi olduğunu belirterek, “Kayseriler ticaret erbabı, endüstri merkezi olarak ‘işini bilen insanlar’ olarak nitelendirilir. Küresel ısınma bağlamında da elinden geleni yapar diye umuyor ve inanıyorum” dedi.

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın en önemli alanlarından birisi olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Gerek küresel ölçekte gerek ülke, gerekse yerel ölçekte çalışmalar yapılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bu alanda gerçekten en önemli çalışmalar yapıyor. Değerli bakanımız ve ekibini kutluyorum. Bizler de üzerimize düşeni yapma yönünde özen gösteriyoruz. Meclisteki aldığımız ilk kararlardan birisi mevcut yapımızı yineledik, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı açtık” diye konuştu.

Vatandaşların pandemi sürecinde şehir merkezinden uzaklaşıp, yeşil alan ile buluştuğunu söyleyen Büyükkılıç, Kayseri’de salgında şuanda sıfır vaka olduğunu da anımsattı.



İDEPKAYSERİ İKLİM HAREKETİ PROJESİNİ BAŞLATTIK

Başkan Büyükkılıç, Kayseri İklim Hareketi Projesi’ni başlattıklarını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanan Paris İklim Anlaşması çerçevesinde, ülkemizin ortaya koyduğu 2053 Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma vizyonuna paralel Kayseri İklim Değişikliği Uyum ve Azaltım Eylem Planlarının hazırlanmasını içeren “İDEP KAYSERİ İklim Hareketi Projesini” başlatmış, proje çerçevesinde 20182021 yıllarını içeren Kayseri İli sera gazı envanter raporunu hazırlamış, bulunan bir Büyükşehir’iz. Hazırlayacağımız Eylem Planının şehrimizin çevreyle uyumlu, iklim değişikliği risk ve tehlikelerine karşı dirençli, gelişimine katkı sağlamasını temenni eder, şehrimizin bir paydaşı olarak iklim değişikliği eylem planına sizlerin vereceğiniz katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ederim” şeklinde konuştu.



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE YAPILAN ÇALIŞMALARI ANLATTI

Yapılacak yeni yollarda bisiklet yolları talimatı verdiklerini de hatırlatan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde yaptıkları çalışmaları anlatarak, “Evsel nitelikli katı atık düzenli depolama tesisinde bulunan enerji üretim tesisimizin 5,7 megavat olan kurulu gücünü 2021 yılında 2 katı olan 11,7 megavata çıkardık ve sadece 2021 yılında 39 milyon kilovat elektrik üretimi gerçekleştirdik. Yeni Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi projesi çerçevesinde hazırlanan ön fizibilite raporu 2021 yılı itibari ile Bakanlığımıza sunduk. Ülkemizde planlanan bertaraf tesisi olma özelliğine sahip ve tahmini maliyeti 1.5 milyar TL’ye ulaşacağını paylaşmak isteriz. Bu proje, Mekanik Ayırma Tesisi (Kapasite 2.200 ton/gün), Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi (Kapasite 450 ton/gün), Biyometanizasyon Tesisi (Kapasite 6480 m3 ’lük 6 adet reaktör), Yakma Tesisi ( Kapasite 500 ton/gün), Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi (Kapasite 10 ton/gün),

II.Sınıf Düzenli Depolama Sahası (35 yıllık depolama ömrü), Enerji Üretim Tesisi (48 Megavatlık Enerji Santrali), Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Yardımcı Üniteler (tekerlek yıkama ünitesi, kantar, radyasyon paneli vs.) proseslerinden oluşmaktadır. Bu özellikleri içeren bertaraf etme tesisi projemizin fizibilitesi yapıldı, hayata geçirilme yönünde adımlarımızı atacağız.”

6360 sayılı Kanun ile hizmet sınırlarına dâhil olan ilçelerden kaynaklanan evsel atıkların yönetimine ilişkin olarak 5 adet transfer istasyonu planladıklarını ifade eden Büyükkılıç, “Hayata geçirme yönünde çalışmalarımıza başladık, ayrıca 5 semitrey aldık. Oluşturulan Hafriyat Yönetim Sistemi ile hafriyat atıklarının yüzde 35’ini tekrar kullanmak yönünde irade göstererek, şehrin hem kirliliğini azaltıyoruz hem de ekonomik olarak bütçemize katkı sağlıyoruz. Merkezi ısıtma sistemine sahip katı veya sıvı yakıt kullanan tüm binalarda daha çevreci yakıt olarak bilinen doğalgaza geçiş işlemlerini tamamladık” diye konuştu.



“RAYLI SİSTEM HATTI 48 KİLOMETREYE ULAŞACAK”

Hava Kirliliği ile mücadelede yapılan çalışmalardan en önemlisi olarak Çevre Zabıtası ekiplerini kurduklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, temiz enerjiyle çalışan raylı sistem hattını da 48 kilometreye ulaştıracak çalışmaların hız kesmeden sürdüğünden bahsederek, “İlimizin doğu batı aksında yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda olan tramvay sistemimiz 48 kilometreye ulaşacak. Talas hattı ve Kumsmall’a giden iki ayrı proje ile raylı sistem hattı 48 kilometreye ulaşacak. Belsin’den başlayan Kumsmall hattımız dokuzuncu aya hayata geçecek diye umuyoruz, Talas hattımızın da on ikinci aya bitmesini umuyoruz. Böylece şehrimizde temiz enerjiyle çalışan toplu ulaşım gibi önemli bir kazanım elde etmiş oluyoruz” dedi.

Büyükkılıç, şehir için toplu taşıma hizmetlerinde kullandıkları tüm araçlarda çevreci yeni nesil motorlu araçların oranını yüzde 55 seviyesine çıkardıklarını, daha sonraki süreçte bunu artırma yönünde gayret gösterdiklerini ve elektrikli otobüslerle bu konuda çalışmalar yapacaklarını ifade etti.



1 MİLYON METREKARESİ YEŞİL ALAN OLACAK MİLLET BAHÇESİ

Yapım çalışmaları tüm hızıyla süren Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin 1 milyon metrekaresinin yeşil alan olacağını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, yeşil alan çalışmaları ile ilgili şöyle konuştu:

“2020 yılında 14,40 metrekare olan kişi başı yeşil alan miktarını 2021 yılında 16,89 metrekareye çıkararak sadece 2 yılda yüzde 17.3 oranında artış sağladık. Son dört yılda her yıl 150 bin ağaç dikimi gerçekleştirdik. 1 milyon 260 bin metrekarelik alana sahip Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi projemizin 1 milyon metrekaresi pür yeşil alan olarak hayata geçirildiğini, diğer kısımları da etkinlik alanı olarak hayata geçirmek suretiyle şehrimize en büyük kazanımı sağlarken, tüm ilçelerimize Büyükşeir olarak yaptığımız Millet Bahçesi projesi ile çevreye, yeşile en büyük katkıyı sağlayan yerel yönetim olduk. İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak imar planlarında oluşturulan parsellerde parselin her bir 100 metrekaresi için bir adet fidan dikme zorunluluğunu getirdik.”



TÜM İLLERE ÖRNEK PROJE: KAYBİS

Büyükkılıç, bisiklet projesi KAYBİS’in diğer illere örnek olduğunu söyleyerek, “KAYBİS bisiklet projesi çerçevesinde, 52 istasyon oluşturduk ve 700 bisiklet ile çevreci yaklaşımla hem örnek hem de bisiklet kullanmak isteyenlere fırsat verir yaklaşım sergiledik. KAYBİS’imiz ayrıca diğer büyükşehirlerde çalışmalar yaptı. Akıllı Ulaşım Sistemleri Müdürlüğü kurarak, 2021 yılı itibarı ile 55 adet tam adaptif akıllı kavşak düzenlemesi yaptık. 2022 yılı sonuna kadar akıllı kavşak sayımızı 115’e çıkartmak adına çalışmalarımızın hızla devam ettiğini sizlerle sevinerek paylaşmak isterim” şeklinde konuştu.



BÜYÜKŞEHİR’DEN TARIM VE HAYVANCILIK ALANINDA ÖNEMLİ YATIRIMLAR

Tarım ve hayvancılık alanında önemli hizmetler de yaptıklarını anlatan Başkan Büyükkılıç, şu ifadeleri kullandı:

“Akışı olmayan veya az olan yer üstü su kaynakları önüne kil ve membran kullanılarak son 3 yılda 60 adet yapay gölet hayata geçirmiş olduk. Hem su kullanımını daha idareli kullanırken, hem de hayvancılığa en büyük desteği verdiğimizi paylaşmak istiyorum. İklim değişikliği ile mücadelede tarıma destek vermek için sadece 2022 yılının bu ilk 3 ayında 3000 ton yem bitkisi, nohut, yazlık buğday, aspir ve korunga tohumu dağıttık. Böylece çiftçimize yalnızca tohum dağıtımı ile 26 milyon TL destek sağlayarak 200 bin dekar alanın ekilmesini sağladık. Kayseri’de yüzde 40 oranında mera söz konusu, bu alanları daha kullanılabilir hale getirmek için çalışıyoruz. 900 bin civarında küçükbaş, 500 bine yakın büyükbaş hayvan varlığı var. Hayvancılık konusunda da kendi kendine yeten bir ülkenin kendi kendine yeten bir şehri olmak için irade gösterdiğimizi buradan paylaşıyorum. Kuraklığa dayanıklı tohum çeşidinin artırılması için, kuraklıkla mücadele, biyoçeşitlilik ve hayvancılık konularında Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile çalışma yaparak bu gayretlerimizi artırdık. Su tasarrufu sağlamak amacıyla yalnızca son iki yılda 40 adet açık sistem sulama tesisini kapalı sisteme dönüştürdük. 2022 yılında bu sayıyı bir o kadar daha artıracağımızı, bu konuda gerekli fedakârlığı yapacağız.”

Beydeğirmeni Besi Bölgesi projesinin öneminden de bahseden Başkan Büyükkılıç, “5 milyon metrekare alan üzerinde 80 bin büyükbaş hayvanın yetiştirileceği Beydeğirmeni besi merkezimize sahip olduk ve biyogazdan elde ettiğimiz 4,5 megavat Kurulu gücümüz ile temiz enerji konusunda hem çevre kirliliğini önleyerek hem de şehrimize değer katarak gerekli çalışmalarımız yaptık. Bir o kadar güneş enerjisi, seracılık alanında yapılacak çalışma ve gübresini de değerlendirme konusunda diğer bir alanı ile çevre kirliliğini önlemeyi amaçlıyoruz” dedi.



KASKİ’DEN “SU” İLE İLGİLİ DEV YATIRIM VE HİZMETLER

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü’nün su alt yapısı ile ilgili yatırım ve hizmetlerini şöyle anlattı:

“Sürdürülebilir kalkınma kavramı, insan toplumunun doğal kaynaklar üzerindeki taleplerinin oluştuğu ekonomik ve sosyal baskılara yanıt olarak sürdürülebilir yaşamı teşvik etmek için KASKİ Genel Müdürlüğümüzce kentsel su altyapı hizmetleri olan su temini, atık su ve yağmur suyu drenaj sistemlerini içeren Entegre Kentsel Su Yönetim Sistemi kurduk. KASKİ’mizin mevcut SCADA sistemine entegrasyonu sağlanabilen ‘İzole Alt Bölge’ Projesini hayata geçirdik. Bu proje çerçevesinde oluşturulan 49 adet alt bölge çalışması ile şebeke yüksek basınçtan korunmakta, yeni yapılacak şebeke yatırım maliyetleri düşmekte, yüzeye çıkmayan su arızalarının tespiti kolaylaşırken, son iki yılda 22 milyon 232 bin TL değerinde su tasarrufu sağlanmış bulunmaktadır. KASKİ İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi içerisinde bulunan biyogaz tesisinde geçtiğimiz yıl 5 milyon 553 bin 348 kilovat elektrik üretimi gerçekleştirdik. KASKİ İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2’nci etap çalışmaları çerçevesinde 5 megavat kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali projelendirerek, temiz enerji konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu proje ile yıllık 10 milyon kilovat enerji üretimi gerçekleştirilmesi hedeflemekteyiz.”



DAHA TEMİZ, DAHA YAŞANILIR, DAHA GÜZEL BİR ŞEHİR

Yaptıkları çalışmaların meyvelerini aldıklarını, gerek tasarruf sağlayıp, gerekse çevreyi koruduklarını vurgulayan Büyükkılıç, “Bu duyarlılığımızı arttırarak sürdüreceğiz. Yavrularımızı, gelecek neslimize daha temiz, daha yaşanılır, daha güzel bir şehir, bir ülke ve dünya bırakma temennisiyle buna katkı sağlama yönünde en üst düzeyde gayretlerimizi paylaşıyor, sizlerin de bu yönde yaptığı çalışmaları takdir ediyor, daha sağlıklı gelecek hepimizin olsun” diye konuştu.

Çalışta çerçevesinde İDEP Projesi ve Uygulama Süreci, Küresel Isınma ve Tarıma Etkileri, İklim Kaynaklı Afetler ve Sonuçları gibi önemli konularda alanında uzman isimler tarafından sunum ve panel gerçekleştirildi.

