Keykubadiye Sarayı eserleri Selçuklu Müzesine taşındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keykubadiye Sarayı eserleri Selçuklu Müzesine taşındı

İHA

Keykubadiye Sarayı eserleri Selçuklu Müzesine taşındı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Keykubadiye Sarayı Kazı Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen ve Türk kültürüne önemli katkılar sağlayacak olan ‘Keykubadiye Sarayı Buluntuları Sergisi’ni açtı.
Selçuklu Uygarlığı Müzesi içerisinde açılışı gerçekleştirilen ‘Keykubadiye Sarayı Buluntuları Sergisi’ açılışına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Keykubadiye Sarayı Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, Kültepe Kaniş Karum Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile daire başkanları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Sultan Alaeddin Keykubat’ın vefatının 785. yıldönümü dolayısıyla Kur’anı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Kayseri’nin milattan önce 4 bin, milattan sonra 2 bin yıl olmak üzere 6 bin yıllık geçmişi olan, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bir ecdadımızın eserinin içerisinde bulunuyoruz. İyi ki bir Selçuklu şehriyiz, geçmişlerimize rahmet okuyoruz. Selçukluyuz, Osmanlıyız, Cumhuriyetiz. İlelebet yaşaması için de dua ederiz. Böyle bir Selçuklu şehrinde yaşamak herkese nasip olmaz” dedi. Anadolu şehirlerinde eğitim ve öğretime daha çok destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Büyükkılıç, “Diyorum ki eğitim, öğretim odaklı Anadolu’daki Selçuklu şehirleri olan Konya’mızı, Kayseri’mizi, Sivas’ımızı, Niğde gibi şehirlerimizi destekleyin. Bu kültürle bezenmiş, Mevlana’nın, Hacı Bektaş Veli’nin, Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin, Ahi Evran gibi değerlerin kültürleri ile bezenmiş nesiller yetişsin. Ülkesine, vatanına sevdalı bizi geleceğe taşıyacak yavrularımız eğitimli ve donanımlı olarak vatanına hizmet etsin diye temennide bulunuyorum” şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, Selçuklu eserlerinin Selçuklu Müzesi’nde sergilenmesinin önemine işaret ederek, şöyle konuştu;
“Böyle anlamlı bir çalışmada bulunmak, hem Alaeddin Keykubat’ı rahmetle anmak hem de iğneyle kuyu kazar gibi eserlerimizi gün yüzüne çıkarmak adına yaptıkları çalışmalardan dolayı Ali hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. O eserleri burada görmek de sizlerin hakkı, görünce tarihimizi daha bilinçli olarak sahiplenme duygusu oluşmuş olacak. Selçuklu eserlerinin, Selçuklu Müzesi’nde sergileniyor olması da önemli ve anlamlıdır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediye başkanı olarak el ele gönül gönüle vermek suretiyle dayanışma içerisinde şehrimizi daha iyi noktaya taşımak için her alanda varız diyoruz, bu çalışmaları kendimize mecburiyet hissederek yapmanın keyfini yaşıyoruz. Birliğin, beraberliğin bereketini yaşıyoruz, bu şehir bunu fazlasıyla hak ediyor.”
Kayseri genelinde 6 yerde kazı çalışması yapıldığını ve desteklerinin sürdüğünü anlatan Büyükkılıç, “Kültür Bakanlığımıza bizlere her zaman işbirliğinde yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Amacımız yerin altındaki bu kazanımlarımızı, zenginliklerimizi yerin üstündekiler ile buluşturmaktır” dedi. Yurt içinden ve yurt dışından gelen bilim adamlarının kazılarda çıkan eserleri incelediğini, Kayseri’nin doğa tarihi ve jeomorfolojik açıdan önemli zenginlik olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, Kültepe Kaniş Karum kazılarının, Kızılırmak’ın kenarında ve Koramaz Vadisi bölgesinde 7,5 milyon yıl önceki döneme ait olduğu ifade edilen fosil kazılarının, Selçuklu eseri Kızıl Köşk kazılarının, Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin olduğu bölgede yeni çıkan Selçuklu dönemi eseri kazıların ve Gaziantep’te, Hatay’da da bulunan İncesu ilçesi Örenşehir bölgesinde çıkan mozaikler ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Büyükkılıç, bu eserleri en kısa zamanda açık hava müzesi olarak nitelendirilen Kayseri’de insanların hizmetine sunacaklarını sözlerine ekledi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise Sultan Alaeddin Keykubat’ın hayatı hakkında bilgiler vererek, Anadolu Selçukluların en kudretli sultanlarından bir tanesi olduğunu, özellikle ticarete çok önem verdiğini anlattı.
Kazının başlangıç serüvenine değinen Keykubadiye Sarayı Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş da özellikle 2015 yılından itibaren yaptıkları çalışmalarda çok önemli verilerle karşılaştıklarını belirterek, “Anadolu Selçuklu döneminin en önemli saraylarından biri olan Kayseri’deki Keykubadiye Sarayı arkeolojik kazı çalışmaları sırasında bize her zaman destek olan, bütün ihtiyaçlarımızı gideren, Kayseri Büyükşehir Belediyesi son olarak kazı evi tahsis etti. Bize böyle bir imkân tanındı ve biz kazıda çıkan bütün verileri o imkân çerçevesinde bilgisayar ortamına aktardık. Onun dışında kazı çalışma ofisi gibi bir mekânı da bize kazandırdılar. Toprağın içerisinden ellerimizle çıkardığımız eserlerin depo yerine böyle bir alanda sergileniyor olması bizi gerçekten çok mutlu etti. Bizim her zaman yanımızda olan bize büyük destek veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Kayseri Şeker, Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da ecdada yakışır şekilde onların eserlerine sahip çıkılması ve bugünkü nesille de buluşturulması gerektiğini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın desteklerinin çok güzel olduğunu ve onlara katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.
Konuşmaların ardından Keykubadiye Sarayı Buluntularının kalıcı olarak sergileneceği serginin açılışı yapılarak, sırlı, sırsız ve sıraltı teknikleri ile yapılan figürlü seramik eserlerin yer aldığı sergi ilgiyle incelendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocasinanlı gençler, Türk Kültürünü geleceğe aktarıyor
YEREL HABERLER Kocasinanlı gençler, Türk Kültürünü geleceğe ...
Gençlik Festivali'nde Erciyes Üniversitesi farkı
YEREL HABERLER Gençlik Festivali'nde Erciyes Üniversitesi farkı
Kayseri’nin İhracatı Geçen Yıla Göre Yüzde 30 Arttı
YEREL HABERLER Kayseri’nin İhracatı Geçen Yıla Göre Yüzde 30 Arttı
Başkan Büyükkılıç, Kayseri İklim Değişikliği Eylem Planı’nı Başlattı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Kayseri İklim Değişikliği Eylem ...
Argıncık Amatör Spor Tesisleri yenileniyor
YEREL HABERLER Argıncık Amatör Spor Tesisleri yenileniyor
Başkan Gülsoy: “Nisan ayında 390 milyon 445 bin dolar ihracat yaptık”
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy: “Nisan ayında 390 milyon 445 bin dolar ...
Başkan Gülsoy, İSO 500 listesine giren Kayseri firmalarını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy, İSO 500 listesine giren Kayseri ...
İSO İlk 500’de 18 KAYSO üyesi firma yer aldı
YEREL HABERLER İSO İlk 500’de 18 KAYSO üyesi firma yer aldı
Görme Engelli Futbol Milli Takım Takımı'nda hedef Avrupa Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım: "Başarıları ekibimizle birlikte daha üst seviyelere taşımak istiyoruz" Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı: "Desteğimiz sürecek"
YEREL HABERLER Görme Engelli Futbol Milli Takım Takımı'nda hedef ...
Talas’ta “Gençlerle Kitap Sohbetleri” Çarşamba günü
YEREL HABERLER Talas’ta “Gençlerle Kitap Sohbetleri” Çarşamba günü
Başkan Palancıoğlu: “Melikgazi’ye yeni pazar yerleri kazandırıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: “Melikgazi’ye yeni pazar yerleri ...
'Oto yedek parça' yalanıyla dolandırıcılığa 3 gözaltı
YEREL HABERLER 'Oto yedek parça' yalanıyla dolandırıcılığa 3 gözaltı
ERÜ’de 21. Bahar Şenliği 1 Haziran’da başlıyor
YEREL HABERLER ERÜ’de 21. Bahar Şenliği 1 Haziran’da başlıyor
Hayali dükkanda, olmayan yedek parçalarla vatandaşları dolandırdılar Kayseri'de çıkardıkları seslerle oto yedek parçacısı izlenimi vererek vatandaşları dolandıran 3 kişi gözaltına alındı 39 ilde 87 kişiyi dolandırdılar
YEREL HABERLER Hayali dükkanda, olmayan yedek parçalarla ...
Develi Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde Bilim Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Develi Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde ...
Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu 1966 Turanspor: 3 - Sungur FK: 8
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu 1966 Turanspor: 3 - ...
Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu Kayseri Demirspor: 5 - Develi Erciyesspor: 2
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme C Grubu Kayseri Demirspor: 5 - ...
Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu İsmail Okumuş FK: 2 - Kayseri Simya Koleji: 2
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu İsmail Okumuş FK: 2 - ...
Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu Yeni Kıranardıspor: 4 - Argıncık Esnafspor: 2
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu Yeni Kıranardıspor: 4 ...
Büyükşehir KAYMEK'in yaz okulu kayıtları başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir KAYMEK'in yaz okulu kayıtları başladı
Başkan Büyükkılıç'a ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'a ziyaretçi akını
Başkan Çolakbayrakdar: “Gençlerimizle büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “Gençlerimizle büyük ve güçlü ...
Kitleler ‘nöronavigasyon’dan kaçamıyor Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Murat Çiftçi: “Nöronavigasyon, beyin tümörü ameliyatlarında 3 boyutlu görüntü sağlayarak cerraha yol gösteriyor” “Nöronavigasyon sayesinde beyin tümörü operasyon sırasında 3 boyutlu görülüyor”
YEREL HABERLER Kitleler ‘nöronavigasyon’dan kaçamıyor Beyin ve Sinir ...
Büyükkılıç’ın ‘öğrenci çorbası’, 150 bin gence ulaştı
YEREL HABERLER Büyükkılıç’ın ‘öğrenci çorbası’, 150 bin gence ulaştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.