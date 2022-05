Keykubadiye Sarayı eserleri Selçuklu Müzesine taşındı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Keykubadiye Sarayı Kazı Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen ve Türk kültürüne önemli katkılar sağlayacak olan ‘Keykubadiye Sarayı Buluntuları Sergisi’ni açtı.

Selçuklu Uygarlığı Müzesi içerisinde açılışı gerçekleştirilen ‘Keykubadiye Sarayı Buluntuları Sergisi’ açılışına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Keykubadiye Sarayı Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, Kültepe Kaniş Karum Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile daire başkanları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Sultan Alaeddin Keykubat’ın vefatının 785. yıldönümü dolayısıyla Kur’anı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Kayseri’nin milattan önce 4 bin, milattan sonra 2 bin yıl olmak üzere 6 bin yıllık geçmişi olan, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bir ecdadımızın eserinin içerisinde bulunuyoruz. İyi ki bir Selçuklu şehriyiz, geçmişlerimize rahmet okuyoruz. Selçukluyuz, Osmanlıyız, Cumhuriyetiz. İlelebet yaşaması için de dua ederiz. Böyle bir Selçuklu şehrinde yaşamak herkese nasip olmaz” dedi. Anadolu şehirlerinde eğitim ve öğretime daha çok destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Büyükkılıç, “Diyorum ki eğitim, öğretim odaklı Anadolu’daki Selçuklu şehirleri olan Konya’mızı, Kayseri’mizi, Sivas’ımızı, Niğde gibi şehirlerimizi destekleyin. Bu kültürle bezenmiş, Mevlana’nın, Hacı Bektaş Veli’nin, Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin, Ahi Evran gibi değerlerin kültürleri ile bezenmiş nesiller yetişsin. Ülkesine, vatanına sevdalı bizi geleceğe taşıyacak yavrularımız eğitimli ve donanımlı olarak vatanına hizmet etsin diye temennide bulunuyorum” şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, Selçuklu eserlerinin Selçuklu Müzesi’nde sergilenmesinin önemine işaret ederek, şöyle konuştu;

“Böyle anlamlı bir çalışmada bulunmak, hem Alaeddin Keykubat’ı rahmetle anmak hem de iğneyle kuyu kazar gibi eserlerimizi gün yüzüne çıkarmak adına yaptıkları çalışmalardan dolayı Ali hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. O eserleri burada görmek de sizlerin hakkı, görünce tarihimizi daha bilinçli olarak sahiplenme duygusu oluşmuş olacak. Selçuklu eserlerinin, Selçuklu Müzesi’nde sergileniyor olması da önemli ve anlamlıdır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediye başkanı olarak el ele gönül gönüle vermek suretiyle dayanışma içerisinde şehrimizi daha iyi noktaya taşımak için her alanda varız diyoruz, bu çalışmaları kendimize mecburiyet hissederek yapmanın keyfini yaşıyoruz. Birliğin, beraberliğin bereketini yaşıyoruz, bu şehir bunu fazlasıyla hak ediyor.”

Kayseri genelinde 6 yerde kazı çalışması yapıldığını ve desteklerinin sürdüğünü anlatan Büyükkılıç, “Kültür Bakanlığımıza bizlere her zaman işbirliğinde yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Amacımız yerin altındaki bu kazanımlarımızı, zenginliklerimizi yerin üstündekiler ile buluşturmaktır” dedi. Yurt içinden ve yurt dışından gelen bilim adamlarının kazılarda çıkan eserleri incelediğini, Kayseri’nin doğa tarihi ve jeomorfolojik açıdan önemli zenginlik olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, Kültepe Kaniş Karum kazılarının, Kızılırmak’ın kenarında ve Koramaz Vadisi bölgesinde 7,5 milyon yıl önceki döneme ait olduğu ifade edilen fosil kazılarının, Selçuklu eseri Kızıl Köşk kazılarının, Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin olduğu bölgede yeni çıkan Selçuklu dönemi eseri kazıların ve Gaziantep’te, Hatay’da da bulunan İncesu ilçesi Örenşehir bölgesinde çıkan mozaikler ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Büyükkılıç, bu eserleri en kısa zamanda açık hava müzesi olarak nitelendirilen Kayseri’de insanların hizmetine sunacaklarını sözlerine ekledi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise Sultan Alaeddin Keykubat’ın hayatı hakkında bilgiler vererek, Anadolu Selçukluların en kudretli sultanlarından bir tanesi olduğunu, özellikle ticarete çok önem verdiğini anlattı.

Kazının başlangıç serüvenine değinen Keykubadiye Sarayı Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş da özellikle 2015 yılından itibaren yaptıkları çalışmalarda çok önemli verilerle karşılaştıklarını belirterek, “Anadolu Selçuklu döneminin en önemli saraylarından biri olan Kayseri’deki Keykubadiye Sarayı arkeolojik kazı çalışmaları sırasında bize her zaman destek olan, bütün ihtiyaçlarımızı gideren, Kayseri Büyükşehir Belediyesi son olarak kazı evi tahsis etti. Bize böyle bir imkân tanındı ve biz kazıda çıkan bütün verileri o imkân çerçevesinde bilgisayar ortamına aktardık. Onun dışında kazı çalışma ofisi gibi bir mekânı da bize kazandırdılar. Toprağın içerisinden ellerimizle çıkardığımız eserlerin depo yerine böyle bir alanda sergileniyor olması bizi gerçekten çok mutlu etti. Bizim her zaman yanımızda olan bize büyük destek veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Kayseri Şeker, Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da ecdada yakışır şekilde onların eserlerine sahip çıkılması ve bugünkü nesille de buluşturulması gerektiğini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın desteklerinin çok güzel olduğunu ve onlara katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Keykubadiye Sarayı Buluntularının kalıcı olarak sergileneceği serginin açılışı yapılarak, sırlı, sırsız ve sıraltı teknikleri ile yapılan figürlü seramik eserlerin yer aldığı sergi ilgiyle incelendi.

