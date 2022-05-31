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Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Özyalçın: “Sigara bağımlığı tedavi edilebilen bir hastalıktır”

İHA

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Özyalçın: “Sigara bağımlığı tedavi edilebilen bir hastalıktır”

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından, "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" etkinlikleri çerçevesinde açılan farkındalık standında, vatandaşların karbonmonoksit ölçümü yapılarak, tütün mamullerinin zararları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.
Standın açılışında konuşan Kayseri Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından 31 Mayıs, tütün kullanımın zararları ve etkileri konusuna farkındalık oluşturmak adına Dünya Tütünsüz Günü olarak ilan edilmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 31 Mayıs’ta tütün mamulü kullanan vatandaşlarımızın dikkatini çekerek, bırakmak isteyen vatandaşlarımıza destek olmak adına bir takım etkinlikler yapıyoruz. Bu gün açtığımız stantta da dileyen vatandaşlarımıza karbon monoksit ölçümü yaparak sigarayı bırakmaları konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz. Tütün ve tütün mamullerini kullanımının ciddi zararları var. Dünyada her yıl yaklaşık 7 milyon insan tütün mamullerinin neden olduğu hastalıklardan dolayı hayatını kaybetmekte. Bunlarında yaklaşık 1 milyonunu maalesef pasif içicilerden oluşmakta. Tütün mamullerinin kullanımı başta akciğer kanseri olmak üzere, kronik bronşit, astım ve kronik enfeksiyonlar gibi hastalıklara neden olmakta. Özellikle sigara kullanımına bağlı önlenebilir hastalıkların başında akciğer kanseri ön sıralarda yer olmaktadır. Dünyada her yıl yaklaşık 1,8 milyon insana tütün mamullerine bağlı olarak gelişen akciğer kanseri tanısı konulmakta ve bu insanlarında yaklaşık 1,6 milyonu maalesef hayatını kaybetmekte. Tütün ve tütün mamullerinin kullanımı kişilerde bıraktırılabilir bir bağımlılıktır. Bu bağımlılığın tedavisi vardır” ifadelerini kullandı.
Sigara içmeyen ama sigara içilen ortamlara maruz kalan pasif içicilerinde büyük risk taşıdığını dile getiren Özyalçın, “Aktif sigara içmeyen kişilerin yoğun sigara dumanına maruz kalmasına pasif içicilik diyoruz. Maalesef pasif içicilerde de bir takım hastalıkları görüyoruz. Özellikle gençlerde ve çocuklarda lösemi lenfoma santral sinir sistemi ve akciğer kanseri gibi hastalıkları pasif içicilikten dolayı görmekteyiz” dedi.
Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara da yönlendirmelerde bulunan Özyalçın, “Sağlık Bakanlığımızın 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı 7 gün 24 saat esasına göre çalışmakta. Bu hat vasıtasıyla uzman personelimiz arayan kişilere ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti vermekte. Aynı zamanda Kayseri Şehir Hastanemizde ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerimizde sigara bırakma polikliniklerimiz var. Bu polikliniklere randevu alarak müracaat edebilirler. Aile Hekimlerimiz aracılığıyla da Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde bulunan sigara bırakma polikliniklerinden yardım alabilirler. Ayrıca alo171.saglik.gov.tr internet adresinden tütün ve tütün mamullerini bırakma konusunda akıllarına gelen sorulara cevap arayabilirler” şeklinde konuştu.
Konuşmasının sonunda sigara kullanan vatandaşlara 1 günlüğüne de olsa sigarayı bırakmaları için çağrıda bulunan Özyalçın, “Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle gelin bugün bizlere destek olun. Kararsızsanız destek alacağınız kişiler ve kurumlar olduğunu bilin diyor, 24 saatliğine de olsa bugün tütün ve tütün mamullerini bırakarak bizlere, toplum sağlığına ve ailenize destek olmanızı istiyoruz. Sonuçta sigara bir bağımlılıktır. Bağımlılıksa tedavi edilebilen bir hastalıktır. Sigarasız günler diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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