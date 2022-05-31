Kayseri 1.Amatör Küme F Grubu: Kayseri Göktürkspor: 1 - Akkışla Gençlikspor: 3

Kayseri 1. Amatör Küme F grubu maçında Göktürkspor ile Akkışla Gençlik karşılaştı. Rakibine 3 gol atan Akkışla Gençlikspor, 3 puanın sahibi oldu.

Erkilet 1 nolu sahada oynanan ve hakem Hacı Güverti’nin yönettiği maçta Göktürkspor Harun Aslan ile tek gol bulurken, Akkışla Gençlikspor ise Emre Ağırbaş, Ferhat Dost ve Hasan Daşdemir ile goller bularak 3 puana ulaştı.

Bu sonuçla Akkışla Gençlikspor gruptaki puanını 15’e yükseltirken Göktürkspor ise 8 puanda kaldı.

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