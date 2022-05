Gülsoy: "Enflasyon bütün dünyanın sorunu" Vali Gökmen Çiçek: "Faili meçhul olay bırakmayacağız"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, enflasyonun bütün dünyanın sorunu olduğunu söyledi.

KTO Mayıs ayı meclis toplantısı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in katılımı ile gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, gündemdeki maddeler görüşüldü. Ardından konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, yüksek enflasyona değinerek; "Enflasyon bütün dünyanın sorunu. Bugüne kadar enflasyon kalıcımı, arz sıkışıklığından dolayı geçicimi diye tartışılırken uzun süre enflasyon kalıcı olacağı yönünde uzmanlar görüş bildiriyor. RusyaUkrayna savaşında önce ayak sesleri duyulan yüksek enflasyon, parasal genişlemenin, pandeminin yükseldiği dönemde arz talep dengesizlikleri ve politika destekleri nedeniyle zaten bir artış eğilimine girmişti. Bunu savaş başlamadan önce de görüyorduk. Çinde son dönemde yaşanan kapanmalar tabiri caizse bunun üzerine tuz biber ekti. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde IMF, dünyanın 2022 ve 2023 büyüme oranlarını aşağı doğru çekti. Dolayısıyla bu sürecin 2023’de bu şekilde devam edeceği yönünde kesin bir beklenti var. Enflasyon hem bizim için hem de bir çok ülke için açık ve ciddi bir tehlike halinde önümüzde duruyor. Dolayısıyla bunda sonra da özellikle arz ve talep dengesizlikleri nedeniyle yükseliş trendinde olan enflasyona karşı başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere birçok ülkede Merkez Bankaları da sıkılaşma programlarını gündeme getirdi. ABD Merkez Bankası FED’in yaptığı faiz artışını biliyorsunuz. Tabi bütün burada bizim iş dünyası olarak beklentimiz hale hazırda devam eden savaşın biran önce sona erdirilmesi. Bu konuda Türkiye’nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü diplomatik çabaları uluslararası düzeydeki yüksek düzeyli girişimleri takip ediyor ve takdir ediyoruz. Dünya ekonomisinin küreselleşmeyle sağladığı geniş entegrasyon ancak barış ortamının varlığı ve gelişimiyle sürdürülebilir. Enflasyon ile mücadele bizlerin çaba göstermesi devlet kurumları, reel ve finans sektörü el ele vererek mücadele etmesi gerekiyor. Şimdiye kadar yaşadığımız sorunların nasıl üstesinden geldiysek bunun da inşallah üstesinden geliriz. Üretimin sürekliliğinin sağlanması için enflasyonla mücadele çerçevesinde enerji, akaryakıt, gübre gibi üretimi artıracak, girdi maliyetlerini düşürecek teşvik ve destekler verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısına katılan Vali Gökmen Çiçek ise; uyuşturucu ile mücadelede istihdamın önemine değinerek; "Bugün Türkiye çok büyük saldırılar altında, hepimizin bildiği bir şey. Her yerde Türk askerlerinin mücadelesi var. Fakat terör ve dış güçlerin fitneleriyle uğraşan milletimiz son zamanlarda gençlerimizi uyuşturucu batağına çeken bir belayla uğraşıyor. Eskiden filmlerde izlediğimiz veya 'bizim çocuklarımızda olmaz' dediğimiz dramlar artık evimizin içine girdi. Yapılan araştırmalar uyuşturucunun artık metruk binalarda değil evimizde kullanıldığını gösteriyor. Bunların çok büyük bir kısmının da işsizlik ve herhangi bir meşguliyeti olmamasından kaynaklı olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla sizin yapmış olduğunuz her bir istihdam aynı zamanda bizim uyuşturucuyla mücadelemize verdiğiniz destek oluyor. O yüzden istihdam noktasında elinizden ne geliyorsa sizin mücadelenizi önemsiyorum. Gençlerimizi mutlaka meşgul edecek ve saldırı altından kurtarmamız gerekiyor. Uyuşturucuyla ilgili Türkiye'de bir seferberlik yaşadığımızı biliyoruz. Bu yüzden bunun sadece emniyet, jandarma ile değil istihdamla önüne geçebileceğimiz aşikar" dedi.



"Kayseri'de faili meçhul olay bırakmayacağız"

Kayseri'de ıssız sokak bırakmayacaklarını ve kentte teknolojiyi sonuna kadar kullanacaklarının altını çizen Vali Çiçek; "Son zamanlarda Kayseri'nin sorunlarını inceleme fırsatı buldum. Biraz hırsızlığın fazla olduğu şikayetleri vardı. Bunu birinci görevim olarak sayıyorum. Bununla ilgili gerekli talimatları verdim. Şehir, Türkiye'nin en çok kamerayla izlenen şehirlerinden birisi olacak. Şehrin ıssız sokağını bırakmayacağız. İl, ilçe fark etmiyor Kayseri'de faili meçhul olay bırakmayacağız. Bunun için kararlıyız ve hemen çalışmalara başladık. Devir teknoloji devri; her yere polis koyamayacağımız için her yerde teknolojiyi sonuna kadar kullanacağız" ifadelerini kullandı.



"Kayseri'de şuan tıklım tıklım turist geziyor olması lazım"

Turizm ile ilgili de çalışmalar da yapacaklarının altını çizen Vali Gökmen Çiçek; "Kayseri'de ekonomi, sanayi ve ticaret kuruluşlarının muazzam şekilde çalıştığını gördüm. Yalnız, turizmle ilgili biraz daha bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu şehir muhteşem. Kaç gündür inanamıyorum, gördüğüm yerler rüya gibi geliyor. Kayseri sokaklarında şuanda tıklım tıklım turist geziyor olması lazım. Bu konuda şehrin tanıtımına katkı sağlamak istiyorum Sadece güvenlikten, asayişten, trafikten sorumlu bir vali değilim. Bütün şehri sahiplenip her alanda katkı sunmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda KTO Başkanı Gülsoy, Vali Çiçek'e hediye takdim etti.

