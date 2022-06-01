Abiyede 2022’nin favori renkleri belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abiyede 2022’nin favori renkleri belli oldu

İHA

Abiyede 2022’nin favori renkleri belli oldu

Kayseri’de faaliyet gösteren Egelin Tekstil, abiyede 2022’nin favori renklerini belirledi.

2022’nin nisan ayını da yarıladığımıza göre şıkır şıkır giyinip davetlere, düğünlere ve özlediğimiz buluşmalara gidebiliriz. Tabi önce bu yılın favori renklerini öğrenmemiz lazım. Pantone’in 2022 paletindeki renkler şöyle:
"Sakız Rengi (Pantone 171928 Bubblegum), Sudan Kahvesi (Pantone 181160 Sudan Brown), Patlamış Mısır (Pantone 120825 Popcorn), Orkide Çiçeği (Pantone 143612 Orchid Bloom), Süper Sonik (Pantone 184143 Super Sonic), Çağlayan (Pantone 145713 Cascade), Kahve Kuvarsı (Pantone 181307 TCX Coffe Quartz), Potpuri (Pantone 132004 Potpourri), Kırılgan Filiz (Pantone 150549 Fragile Sprout) ve Mercan Gülü (Pantone 161349 Corall Rose)”

Pudra aşkına
Ortalama bir dekolte ve zarif dantel detaylarına sahip bu elbiseyle prenses gibi hissedeceksiniz.

Süper sonik demek garanti demek
Yani gerçekten o kadar haklı bir çıkışı var ki bu rengin, gece boyunca yıldız gibi hissettireceğinin garantisini veriyor. Yumuşacık ve hafif hissettiren saten kumaşı ve Straplez Yandan Kuyruklu detayıyla partinin yıldızı siz olacaksınız.

Baharı üzerinizde taşıyın: Mercan Gülü
Trendleri bilirsiniz, daima değişir ama abiyede çiçeksi renkler her yıl moda! Sıcak renkler arasında yer alan mercan rengi de bu gurupta elbette. Bu renk en sade abiyelerde bile parlayabilen ve giyene kendini daima enerjik, ışıl ışıl ve pozitif hissettiriyor. Mesela mercan gülüne yakın tonu, balon kol detayı ve zarif Madonna yakasıyla bu elbise bahara adeta göz kırpıyor. Bu model ve renk katıldığınız düğün ya da kına gibi organizasyonlarca son saatlere kadar da enerjinizi yüksek ve duruşunuzu mükemmel kılmanın garantisini veriyor, bizden söylemesi!

Orkide Çiçeği: Hem ağır başlı hem romantik
Bu yıl herkesi büyüleyecek renklerden biri de hiç şüphesiz LİLA olacak! Eğer abiyede farklı renkleri cesurca tercih edenlerdenseniz neredeyse son birkaç yıldır güncelliğini koruyan bu renge bir şans vermelisiniz. Hem ağır başlı duruşu hem de sıcacık o romantik havayı aynı anda hissettiren bu elbise sadece sizi değil, etrafınızdaki herkesi büyüleyecek.

Zamansız bir renk isteyenler için
Bazı renkler ve modeller o kadar zamansız ki, her giydiğinizde bir şekilde dikkat çekmenizi ve kendinizi şık hissetmenizi sağlıyor. Moda elbette önemli ama bize göre her kadının dolabında bu tarz bir zamansız parça olmalı. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki, trendler daima değişir ama klasik ve zamansız parçalar her zaman güvende hissettiren kara gün dostu gibidir. Şimdi bahsettiğimiz o zamansız parçalardan birine bakalım. Hem bu renk hem de kahve ve bej tonları bu yıl yine trendlerde yerini koruyanlardan! Geleneksel vizon rengi ve bu renkteki elbiselerden oldukça farklı olan bu model favoriniz olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Kaygılı anne babalar, sınava giderken çocuğuna eşlik etmemeli” Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul: “Kaygılı öğrenci LGS’de 3+3+3 nefes egzersizi yapsın” “Çocuklar sınava girecek diye olağanüstü hal ilan edilmemeli”
YEREL HABERLER “Kaygılı anne babalar, sınava giderken çocuğuna eşlik ...
Kayserispor'da Hikmet Karaman'ın sözleşmesi sona erdi
YEREL HABERLER Kayserispor'da Hikmet Karaman'ın sözleşmesi sona erdi
Otomobil takla attı, kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi
YEREL HABERLER Otomobil takla attı, kaldırımda kimsenin olmaması ...
Gülsoy: "Enflasyon bütün dünyanın sorunu" Vali Gökmen Çiçek: "Faili meçhul olay bırakmayacağız"
YEREL HABERLER Gülsoy: "Enflasyon bütün dünyanın sorunu" Vali Gökmen ...
Balkondaki mangal keyfi ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Balkondaki mangal keyfi ekipleri harekete geçirdi
Kayseri 1.Amatör Küme F Grubu: Kayseri Göktürkspor: 1 - Akkışla Gençlikspor: 3
YEREL HABERLER Kayseri 1.Amatör Küme F Grubu: Kayseri Göktürkspor: 1 ...
Kayseri´deki terör saldırısının faillerine 70´er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi
YEREL HABERLER Kayseri´deki terör saldırısının faillerine 70´er kez ...
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Özyalçın: “Sigara bağımlığı tedavi edilebilen bir hastalıktır”
YEREL HABERLER Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Özyalçın: “Sigara ...
Kız kavgasında Hayri'yi öldüren sanığa 18 yıl hapis
YEREL HABERLER Kız kavgasında Hayri'yi öldüren sanığa 18 yıl hapis
UKOME’den “ulaşım” açıklaması
YEREL HABERLER UKOME’den “ulaşım” açıklaması
Başkan Palancıoğlu; İSO İlk 500'de yer alan Kayseril firmaları kutladı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu; İSO İlk 500'de yer alan Kayseril ...
Keykubadiye Sarayı eserleri Selçuklu Müzesine taşındı
YEREL HABERLER Keykubadiye Sarayı eserleri Selçuklu Müzesine taşındı
Kocasinanlı gençler, Türk Kültürünü geleceğe aktarıyor
YEREL HABERLER Kocasinanlı gençler, Türk Kültürünü geleceğe ...
Gençlik Festivali'nde Erciyes Üniversitesi farkı
YEREL HABERLER Gençlik Festivali'nde Erciyes Üniversitesi farkı
Kayseri’nin İhracatı Geçen Yıla Göre Yüzde 30 Arttı
YEREL HABERLER Kayseri’nin İhracatı Geçen Yıla Göre Yüzde 30 Arttı
Başkan Büyükkılıç, Kayseri İklim Değişikliği Eylem Planı’nı Başlattı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Kayseri İklim Değişikliği Eylem ...
Argıncık Amatör Spor Tesisleri yenileniyor
YEREL HABERLER Argıncık Amatör Spor Tesisleri yenileniyor
Başkan Gülsoy: “Nisan ayında 390 milyon 445 bin dolar ihracat yaptık”
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy: “Nisan ayında 390 milyon 445 bin dolar ...
Başkan Gülsoy, İSO 500 listesine giren Kayseri firmalarını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy, İSO 500 listesine giren Kayseri ...
İSO İlk 500’de 18 KAYSO üyesi firma yer aldı
YEREL HABERLER İSO İlk 500’de 18 KAYSO üyesi firma yer aldı
Görme Engelli Futbol Milli Takım Takımı'nda hedef Avrupa Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım: "Başarıları ekibimizle birlikte daha üst seviyelere taşımak istiyoruz" Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı: "Desteğimiz sürecek"
YEREL HABERLER Görme Engelli Futbol Milli Takım Takımı'nda hedef ...
Talas’ta “Gençlerle Kitap Sohbetleri” Çarşamba günü
YEREL HABERLER Talas’ta “Gençlerle Kitap Sohbetleri” Çarşamba günü
Başkan Palancıoğlu: “Melikgazi’ye yeni pazar yerleri kazandırıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: “Melikgazi’ye yeni pazar yerleri ...
'Oto yedek parça' yalanıyla dolandırıcılığa 3 gözaltı
YEREL HABERLER 'Oto yedek parça' yalanıyla dolandırıcılığa 3 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.