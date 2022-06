Necip Fazıl Kısakürek Şiir Okuma Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen Necip Fazıl Kısakürek Şiir Okuma Yarışması çerçevesinde ‘Necip Fazıl Kısakürek’i Anma Programı ve Şiir Okuma Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı, Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Zindandan Mehmed’e Mektup’ şiirinin son dizelerini seslendirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi her alanda yerel yönetim hizmetlerini büyük bir özveri ile sürdürürken kültürel mirasa sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla da kültür sanat alanında çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenlemeye devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. tarafından “Necip Fazıl Kısakürek Şiir Okuma Yarışması” düzenlendi. Yarışma çerçevesinde Necip Fazıl Kısakürek Şiir Okuma Yarışması çerçevesinde Necip Fazıl Kısakürek’i Anma Programı ve Şiir Okuma Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi. Kayseri Devlet Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen ödül törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan ödül töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, “Benim için çok önemli ve anlamlı olduğuna inandığım, gerçekten devletine, milletine sevdalı bir anlayışın, bir kaygının sahibi olan nesiller yetiştiren üstadımızı anma ve o vesile ile yapılan bir etkinlik nedeniyle sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum” diyerek, herkes için örnek ve önder bir insan, bir fikir adamı olarak önem arz eden Necip Fazıl Kısakürek’in İdeolocya adlı eserini okuduğunu ve kendisini bu sevdanın içerisinde bulduğunu dile getirdi.

Ödül törenindeki konuşmasında, insanların hizmetkârı olmanın kendileri için olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Büyükkılıç, Ege Üniversitesi’ndeki tahsili sürecinde de Necip Fazıl Kısakürek ile iç içe olduklarını dile getirerek şunları söyledi:

“Gerek edebi yazılarıyla, gerek dergileriyle, gerek şiirleri ile adeta bizim için heyecan verici, öncü idi. Ben kendisini rahmetle anıyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin bünyesindeki KAYMEK marifeti ile yapılan bu şiir yarışmasındaki amacımız, üstadı gündemde tutmak, siz sevgili gençlerimizin üstadı anlama, onu okuma yönünde çaba sarf etmesini sağlamak. Elbette Kayseri, şehircilik bağlamında gerçekten kendisinden haklı olarak hep olumlu yönde söz ettiren bir şehir. Daha dün bir büyükşehirden gelen heyetin ifade ettiği aynen cümle şu: Kayseri’ye gelince diyor, ‘kendi şehrimle mukayese ettim, moralim bozuldu’ diyor. Biz tabi moralleri bozmak için değil, biz bizi seven, güvenen Kayseri’mizin insanlarına layık olmak için ekibimizle birlikte gecegündüz demeden çalışan bir anlayışın sahibiyiz. Çünkü bizim ilahi mesajda, öğretide öğrendiğimiz insanlara çalıştığı kadarıyla var ilkesi gereğince ve insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile insanlara dokunmak, onların gönüllerinde yer etmek, onların hizmetkârı olmak bizim olmazsa olmazımız.”

Kayseri’nin 5 üniversitesi olan bir şehir olduğunu belirten ve öğrencilere bu üniversitelerin isimlerini soran Başkan Büyükkılıç, “Amacımız Kayserimizin bir üniversiteler şehri olduğunu ihsas ettirmek, aynı zamanda 80 bine yakın öğrencisiyle genç dostu bir şehir olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ‘Genç Dostu Şehir Ödülü’nü almış bir şehir olarak sizlerle beraber bu şehri ifade edebilmek. Kayseri hayırseverler şehri, Kayseri gerçekten âlimler şehri, veliler şehri” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Kayseri’de bulunan üniversiteleri öğrencilerden tek tek saymalarını isteyen Büyükkılıç, soruya cevap veren öğrenciye saat hediye etti.

KAYMEK’in milli ve manevi değerleri yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma adına gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında da bilgiler aktaran Başkan Büyükkılıç, gençlere kendilerini geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunarak, “Bilgi her zaman değerlendirilir. Bilmek kadar güzel bir duygu yoktur. Donanımlı olun. Eğitimli olun. Özgüven içerisinde olun. Sosyal yönünüzü, kültürel yönünüzü mutlaka geliştirin. Yabancı dili önemseyin. Siz bizim geleceğimizsiniz. Siz bizim önümüzü ışıtacak olan aydınlık geleceğimizsiniz. Biz sizler için varız. Sizleri en güzel şekilde eğitmek, donanımlı hale getirmek ve sonrasında geleceğe taşımak için gece demeden, gündüz demeden çırpınıyoruz. Bu zamana kadar KAYMEK birçok çalışmaya imza attı” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri, Başkan Büyükkılıç ve yarışmanın seçici kurulu tarafından takdim edildi. Büyükkılıç’ın isteği üzerine yarışmanın birincisi Umut Yalçıntekin Sakarya Türküsü şiirini seslendirdi.

Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Büyükkılıç, Necip Fazıl Kısakürek’in Zindandan Mehmed’e Mektup şiirinin son dizelerini seslendirerek öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Konuşmaların ve ödül takdiminin ardından Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, seslendirdiği marşlarla katılımcıları coşturdu.

Kayseri’nin tarihi mekânlarında Necip Fazıl Kısakürek’e ait okunan şiirler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, KAYMEK Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar, Fotoğraf Eğitmeni Suna Erdoğan Çolak, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Muhterem Yazıcıoğlu, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mustafa Vural, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Seher Atıcı ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hanife Görek’ten oluşan seçici kurul tarafından hassasiyetle değerlendirilerek, dereceye giren isimler belirlendi.

Yarışmaya Develi ilçesinden katılan Umut Yalçıntekin, Devali Hazretlerinin Türbesi önünden Erciyes Dağı’nı arkasına alarak seslendirdiği Sakarya Türküsü ile birincilik, Melikgazi ilçesinden katılan Yüsra Akyurt Millî Mücadele Müzesi’nde seslendirdiği Sakarya Türküsü ile ikincilik, Felahiye ilçesinden katılan Özge Şeref, Sıtmapınar Antik Çeşmesi önünde seslendirdiği Büyük Doğu Marşı ile üçüncülük derecesi elde etti.

