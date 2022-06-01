Kayserispor, Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı



KAYSERİ,(DHA)Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.

Yukatel Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı ekiple, Türkiye Kupası'nda final oynama başarısı yakalayan tecrübeli teknik adamın sözleşmesi dün itibarıyla sona erdi. Ligde topladığı 47 puanla 14'üncü sırada yer alan Karaman ve öğrencileri, Türkiye Kupası'nda ise finalde Demir Grup Sivasspor'a 3-2 mağlup olmuştu. Kayseri ekibinden yapılan açıklamada Karaman ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Hikmet Karaman'a emekleri için teşekkür edilen açıklamada, "Teşekkürler Hikmet Karaman. 31.05.2022 itibariyle sözleşmesi biten teknik direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-06-01 12:40:57



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