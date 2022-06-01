U-14 Ligi’ne bir hafta LGS molası

Türkiye genelinde yapılacak olan LGS (Liselere Geçiş Sınavı) nedeniyle bu hafta sonunda U14 Ligi’nde müsabaka oynanmayacak. Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, U14 Ligi’nde oynayan oyuncuların bu hafta sonunda LGS Sınavı’na gireceğinden dolayı müsabakalara 1 hafta ara verdiklerini söyledi.
Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, bu hafta sonu U14 Ligi’nin oynatılmayacağını söyledi. Yücel, “Futbol İl Temsilciliği olarak U14 Ligi’ne LGS sınavı nedeniyle 1 hafta ara verdik. U14 Ligi fikstür çekiminde bu konuyu fikstür çekimine gelen takım yöneticilerine sorduk. Takım temsilcileri de liglerin ilk haftasının oynatılmasını, sınav haftasında ara verilmesini istedi. Biz de sınav sonrası değil, öncesinde ligi başlattık. Bu hafta sonunda da kulüplerimizin sezon başındaki isteği doğrultusunda U14 Ligi’ne müsabaka koymayacağız. Bu vesile ile sınava girecek olan tüm öğrencilere ve U14 oyuncularına başarılar diliyorum” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.