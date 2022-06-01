Başkan Palancıoğlu, Türkiye’yi temsilen ARLEM toplantısına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Palancıoğlu, Türkiye’yi temsilen ARLEM toplantısına katıldı

İHA

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, online olarak yapılan Avrupa Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclis (ARLEM) toplantısına katıldı.

Başkan Palancıoğlu, Türkiye’yi temsilen ARLEM toplantısına katıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, online olarak yapılan Avrupa Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclis (ARLEM) toplantısına katıldı.
Türkiye temsilcisi olarak katıldığı Avrupa Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclis Toplantısında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kısa adı ARLEM olan AvrupaAkdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi toplantılarına Türkiye’yi temsilen katılmak üzere seçilen 5 asil üyeden birisi olarak inşallah görev yapacağım. Daha önceki dönemde de görev yapıyordum. Şu anda da Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ve Çevre Bakanımızın onayıyla 5 asil üyeden biri olarak hem ülkemizi temsilen hem de Kayserimizi temsilen Avrupa Konseyi toplantılarına ilave olarak AvrupaAkdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi toplantılarına da katılıp ülkemizin farklı alanlardaki menfaat ve görüşlerini bildireceğim. Zaman zaman Marsilya, Brüksel ve Strazburg’da geçekleştirilen toplantılar, bugün online devam ediyor. İnşallah hayırlı sonuçlar alacağımız, ülkemizi iyi bir şekilde temsil edeceğimiz bir görev süresine daha başlamış olduk. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tahir Nursaçan'dan suç duyurusu
YEREL HABERLER Tahir Nursaçan'dan suç duyurusu
Büyükşehir’den ‘Yaza Merhaba Gençlik Festivali’
YEREL HABERLER Büyükşehir’den ‘Yaza Merhaba Gençlik Festivali’
U-14 Ligi’ne bir hafta LGS molası
YEREL HABERLER U-14 Ligi’ne bir hafta LGS molası
Kayserispor, Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Kayserispor, Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı
Makas atacaktı, takla attı Kayseri'de otomobilin takla attığı kazada güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Makas atacaktı, takla attı Kayseri'de otomobilin ...
Başkan Büyükkılıç’tan Türk Telekom Bölge Müdürü ve yönetimi ile değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan Türk Telekom Bölge Müdürü ve ...
Başkan Çolakbayrakdar’dan vatandaşlara vergi teşekkürü
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar’dan vatandaşlara vergi ...
Kocasinan’dan çocuklar için dolu dolu yaz programı
YEREL HABERLER Kocasinan’dan çocuklar için dolu dolu yaz programı
'Yenidoğanlarda PKU testinin ilk 20 gün içinde yapılması gerekiyor' 
YEREL HABERLER 'Yenidoğanlarda PKU testinin ilk 20 gün içinde ...
Büyükşehir, iklim değişikliği ve hava kirliliğine pedallayarak meydan okuyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, iklim değişikliği ve hava kirliliğine ...
Necip Fazıl Kısakürek Şiir Okuma Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Necip Fazıl Kısakürek Şiir Okuma Yarışması’nda ...
Başhekim Silay görevden alındı
YEREL HABERLER Başhekim Silay görevden alındı
Talaslı öğrenciler, gezerek öğrendiler
YEREL HABERLER Talaslı öğrenciler, gezerek öğrendiler
“Kaygılı anne babalar, sınava giderken çocuğuna eşlik etmemeli” Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul: “Kaygılı öğrenci LGS’de 3+3+3 nefes egzersizi yapsın” “Çocuklar sınava girecek diye olağanüstü hal ilan edilmemeli”
YEREL HABERLER “Kaygılı anne babalar, sınava giderken çocuğuna eşlik ...
Abiyede 2022’nin favori renkleri belli oldu
YEREL HABERLER Abiyede 2022’nin favori renkleri belli oldu
Kayserispor'da Hikmet Karaman'ın sözleşmesi sona erdi
YEREL HABERLER Kayserispor'da Hikmet Karaman'ın sözleşmesi sona erdi
Otomobil takla attı, kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi
YEREL HABERLER Otomobil takla attı, kaldırımda kimsenin olmaması ...
Gülsoy: "Enflasyon bütün dünyanın sorunu" Vali Gökmen Çiçek: "Faili meçhul olay bırakmayacağız"
YEREL HABERLER Gülsoy: "Enflasyon bütün dünyanın sorunu" Vali Gökmen ...
Balkondaki mangal keyfi ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Balkondaki mangal keyfi ekipleri harekete geçirdi
Kayseri 1.Amatör Küme F Grubu: Kayseri Göktürkspor: 1 - Akkışla Gençlikspor: 3
YEREL HABERLER Kayseri 1.Amatör Küme F Grubu: Kayseri Göktürkspor: 1 ...
Kayseri´deki terör saldırısının faillerine 70´er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi
YEREL HABERLER Kayseri´deki terör saldırısının faillerine 70´er kez ...
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Özyalçın: “Sigara bağımlığı tedavi edilebilen bir hastalıktır”
YEREL HABERLER Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Özyalçın: “Sigara ...
Kız kavgasında Hayri'yi öldüren sanığa 18 yıl hapis
YEREL HABERLER Kız kavgasında Hayri'yi öldüren sanığa 18 yıl hapis
UKOME’den “ulaşım” açıklaması
YEREL HABERLER UKOME’den “ulaşım” açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.