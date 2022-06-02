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Talas Belediyesi’nden o habere açıklama: "Söz konusu personelimizin iş akdi derhal feshedilerek kendisine tebliğ edilmiştir" "Devlet umuru ve terbiyesi taşıyan başkanımızı, kamu görevlilerini iftira ve skandal niteliğinde hatalı göstermek, kimsenin haddine değildir"

İHA

Talas Belediyesi’nden o habere açıklama: "Söz konusu personelimizin iş akdi derhal feshedilerek kendisine tebliğ edilmiştir" "Devlet umuru ve terbiyesi taşıyan başkanımızı, kamu görevlilerini iftira ve skandal niteliğinde hatalı göstermek, kimsenin haddine değildir"

Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Talas Belediyesinde skandal" adı altında yapılan haberle ilgili olarak, "Söz konusu personelimizin iş akdi derhal feshedilerek kendisine tebliğ edilmiştir" denilirken, gazetecilik adı altında belediye başkanının ve belediyenin yıpratılmasına izin verilmeyeceği belirtildi.
Talas Belediyesi’nden ‘kamuoyuna duyuru’ başlığıyla yapılan açıklamada, sosyal medyada bir gazetecinin 'Talas Belediyesinde skandal' adı altında yapılan paylaşımına ilişkin bilgiler verildi. Haberde adı geçen şoförün iş akdinin feshedildiği belirtilen açıklamada, "Bir gazetecinin 3 gün süren “Talas Belediyesinde Skandal” başlığı altında başkanımızı ve belediyemizi itibar suikastına uğratan bir paylaşımda bulunmuştur. Haberde adı geçen şoför personelimiz M. A.’nın hem SRC Psikoteknik Belgesi, hem ehliyeti, hem de ticari araç kullanma belgesi mevcuttur. Geçen hafta içinde kullanmış olduğu belediyemize ait kamyona bir başka aracın arkadan çarpması sonucu kazaya karıştığı tespit edilmiştir. O esnada trafik polislerinin denetimi neticesinde ehliyetine el konulmuş olduğu anlaşılmıştır. Bu durum hiçbir suretle belediyemiz açısından kabul edilemez, onaylanamaz. Söz konusu personelimizin iş akdi derhal feshedilerek kendisine tebliğ edilmiştir. Bu olayın haber yapılması doğaldır. Doğal olmayan ve rahatsızlık verici olan husus haber yapılmadan önce 3 gün süreyle haberin “Talas Belediyesinde Skandal” başlığı ile başkanımızı ve belediyemizi itibar suikastına uğratma hedefi ile gazetecinin sözde haberleştirilmesidir" denildi.

"Başkanımız Van’da bölücü terör örgütü bağlantılı yerel basına da hiçbir şekilde taviz vermemişlerdir”
“Bu saatten sonra belediyemize ve başkanımıza yönelik şantaj, iftiracı, suç uydurmaya yönelik ve 'Çamur at izi kalsın' tarzı sözde gazeteciliğine asla izin vermeyeceğiz” denilen açıklama, “Talas Belediye Başkanımız ve ekibi devletin güvenerek görevlendirmesiyle Van’da terör ortamında görev yapmıştır. Kamu görevlisi titizliği, devlet umuru ve terbiyesine sahiptirler. Bu süre zarfında bölücü terör örgütü bağlantılı yerel basına da hiçbir şekilde taviz vermemişlerdir. Başkanımız bölücü terör örgütü üyelerinin ve onun siyasi uzantılarının önünü kesmişken trajikomik bir haber öncesi aba altından sopa gösterir tarzda sözde skandalı öne sürerek manipülatif ve dezenformatif bir sözde haber yapmaktan imtina etmedin. Gazetecilik onurlu ve çok anlamlı sorumluluklar taşıyan bir meslektir. Bu işe gönül veren arkadaşlarımızın yaşadıkları zorlukları, gece gündüz verdikleri emeği belediye ve toplum olarak takdir etmememiz mümkün değildir. Basınımız, geçmişten günümüze kadar önemli bir gelişme göstererek, yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra, sanal ortamda da, internet medyasında da etkinliğini her geçen gün artırmakta olup, demokrasimizin güçlenmesine katkılar sağlamaktadır. Bu gelişmede şüphesiz en büyük pay, görevini fedakârca yapan basın çalışanlarına aittir. Bu sebeple bu güzide basın topluluğuna zarar gelmemesi bizim hassasiyetimizdir. Bu bağlamda başta Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Radyo Televizyon Üst Kurulu, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, Devlet Denetleme Kurulu ve ilgili resmi makamlar nezdinde yasal başvurularımızın ve suç duyurularımızın gerçekleşeceğini değerli kamuoyu ile saygıyla paylaşırız” ifadelerine yer verildi.

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