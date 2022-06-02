Gündoğdu için veda yemeği düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gündoğdu için veda yemeği düzenlendi

İHA

Gündoğdu için veda yemeği düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın teşrif ettiği, Ulaşım A.Ş. önceki Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu için veda yemeği düzenledi. Bakan Arıklı, Kayseri’deki belediyecilik çalışmalarına övgülerde bulunarak; “Sizleri tebrik ediyorum. Belediyecilikte çağ atlamışsınız” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Talas Erguvan Restoran’da düzenlenen yemeğe Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Ulaşım A.Ş. önceki dönem Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Bayar Özsoy, Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Ali Hasdal ve daire başkanları ile genel müdürler katıldı. Başkan Büyükkılıç, düzenlenen programda yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, “Feyzullah Beyin gerçekten hem uyumlu kişiliği, hem bilgisi, deneyimi, birikimi bizler için vazgeçilmezdir. Her ne kadar fiziken emekli olsa da bu özelliklerinden her zaman yararlanacağımıza inanıyorum, yetiştirdiği ekip de kendisinin ekibi” dedi. Kayseri’de önemli bir ulaşım ağı olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Bizi seven, güvenen, seçen, 1,5 milyon Kayserili kardeşlerimize her alanda hem konforlu hizmet vermek hem de rahatını sağlamak niyetinde çalışma yapıyoruz. Kayseri’mizde hem tramvay raylı sistem, hem özel halk otobüslerimiz, hem belediyelerimizin otobüsü hem de bisikletlerimiz ile güçlü bir ulaşım ağımız var. Merkezde ulaşım açısından çalışmalar yapılırken, taşra boyutuna da fırsat verilerek çalışmalar yapıyoruz. En önemli gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz ve dayanışmamızdır” diye konuştu. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise “İşittik ki, Kıbrıs’ta yetiştirip buraya gönderdiğimiz, buralara büyük hizmet veren bir arkadaşımızı erken emekli ediyormuşsunuz. Hemen geldik, işin şakası Kıbrıs’ta yetiştirdiğimiz öğrencilerin Türkiye’de önemli ve etkin görevlerde bulunmaları, başarılı olmaları bizleri gururlandırıyor. Feyzullah kardeşimiz de bunlardan bir tanesidir” ifadelerini kullandı. Bakan Arıklı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Kıbrıs’ta kaos içerisindeki ulaşım sistemlerine katkılarda bulunacak çalışmalar yaptığını anlatarak, “Sizleri tebrik ediyorum. Belediyecilikte çağ atlamışsınız. Biz de KKTC’de belediyeler, yerel yönetimler reformu yapmak istiyoruz. O konuda başkanımdan yardım istedim, Kayseri tecrübeleri, bilgi ve birikimleri çok önemli. Bundan sonraki süreçte bu işbirliğimiz devam eder. Allah sizlerden razı olsun” dedi. Ulaşım A.Ş. önceki dönem Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, görev süresince Kayseri Ulaşım A.Ş. olarak 16 farklı ilde hizmet verdiklerini, bu tecrübelerin Kıbrıs’a taşındığını, Kayseri’de önemli bir birikim olduğunu anlattı. Gündoğdu, 17 yıl Kayseri için emek verdiğini, yapılan çalışmaların uluslararası boyuta taşındığını belirterek, yine bu birlik ve beraberliğin devam etmesini temenni etti.
Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay ise ürettiklerini, çalıştıklarını, güzel sözleşmeler imzaladıklarını belirterek, istihdamdan ve desteklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti. Program sonunda, Gündoğdu’ya görev süresince verdiği emeklerden dolayı teşekkür plaketi ile hediye takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Av. Talha Gerçek: "Israrlı takip suçu TCK’ya eklendi"
YEREL HABERLER Av. Talha Gerçek: "Israrlı takip suçu TCK’ya eklendi"
Talas Belediyesi’nden o habere açıklama: "Söz konusu personelimizin iş akdi derhal feshedilerek kendisine tebliğ edilmiştir" "Devlet umuru ve terbiyesi taşıyan başkanımızı, kamu görevlilerini iftira ve skandal niteliğinde hatalı göstermek, kimsenin haddine değildir"
YEREL HABERLER Talas Belediyesi’nden o habere açıklama: "Söz konusu ...
ERÜ’de ‘21. Öğrenci Bahar Şenliği’ başladı
YEREL HABERLER ERÜ’de ‘21. Öğrenci Bahar Şenliği’ başladı
MHP’li Özdemir’den KGC’ye ziyaret
YEREL HABERLER MHP’li Özdemir’den KGC’ye ziyaret
Kayseri Şeker 22. Çiftçi Meclisi toplandı
YEREL HABERLER Kayseri Şeker 22. Çiftçi Meclisi toplandı
Hayali dükkanda, olmayan yedek parçalarla vatandaşları dolandıran 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hayali dükkanda, olmayan yedek parçalarla ...
Çevre dostu başkana 'Çevre Haftası' ziyareti
YEREL HABERLER Çevre dostu başkana 'Çevre Haftası' ziyareti
Ring değil, futbol sahası
YEREL HABERLER Ring değil, futbol sahası
KESOB’ta devir teslim töreni yapıldı KESOB Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır: “32 bin esnafımızı kucaklayarak hizmet edeceğiz”
YEREL HABERLER KESOB’ta devir teslim töreni yapıldı KESOB Yönetim ...
Kayseri'de vaka sayısı sıfıra düştü
YEREL HABERLER Kayseri'de vaka sayısı sıfıra düştü
Amatör maçta önce tekmeler sonra kartlar havada uçuştu!
YEREL HABERLER Amatör maçta önce tekmeler sonra kartlar havada ...
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan teşekkür
YEREL HABERLER Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan teşekkür
Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi resmen sona erdi
YEREL HABERLER Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi resmen sona erdi
Tahir Nursaçan'dan suç duyurusu
YEREL HABERLER Tahir Nursaçan'dan suç duyurusu
Başkan Palancıoğlu, Türkiye’yi temsilen ARLEM toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, Türkiye’yi temsilen ARLEM ...
Büyükşehir’den ‘Yaza Merhaba Gençlik Festivali’
YEREL HABERLER Büyükşehir’den ‘Yaza Merhaba Gençlik Festivali’
U-14 Ligi’ne bir hafta LGS molası
YEREL HABERLER U-14 Ligi’ne bir hafta LGS molası
Kayserispor, Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Kayserispor, Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı
Makas atacaktı, takla attı Kayseri'de otomobilin takla attığı kazada güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Makas atacaktı, takla attı Kayseri'de otomobilin ...
Başkan Büyükkılıç’tan Türk Telekom Bölge Müdürü ve yönetimi ile değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan Türk Telekom Bölge Müdürü ve ...
Başkan Çolakbayrakdar’dan vatandaşlara vergi teşekkürü
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar’dan vatandaşlara vergi ...
Kocasinan’dan çocuklar için dolu dolu yaz programı
YEREL HABERLER Kocasinan’dan çocuklar için dolu dolu yaz programı
'Yenidoğanlarda PKU testinin ilk 20 gün içinde yapılması gerekiyor' 
YEREL HABERLER 'Yenidoğanlarda PKU testinin ilk 20 gün içinde ...
Büyükşehir, iklim değişikliği ve hava kirliliğine pedallayarak meydan okuyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, iklim değişikliği ve hava kirliliğine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.