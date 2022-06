Gündoğdu için veda yemeği düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın teşrif ettiği, Ulaşım A.Ş. önceki Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu için veda yemeği düzenledi. Bakan Arıklı, Kayseri’deki belediyecilik çalışmalarına övgülerde bulunarak; “Sizleri tebrik ediyorum. Belediyecilikte çağ atlamışsınız” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Talas Erguvan Restoran’da düzenlenen yemeğe Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Ulaşım A.Ş. önceki dönem Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Bayar Özsoy, Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Ali Hasdal ve daire başkanları ile genel müdürler katıldı. Başkan Büyükkılıç, düzenlenen programda yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, “Feyzullah Beyin gerçekten hem uyumlu kişiliği, hem bilgisi, deneyimi, birikimi bizler için vazgeçilmezdir. Her ne kadar fiziken emekli olsa da bu özelliklerinden her zaman yararlanacağımıza inanıyorum, yetiştirdiği ekip de kendisinin ekibi” dedi. Kayseri’de önemli bir ulaşım ağı olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Bizi seven, güvenen, seçen, 1,5 milyon Kayserili kardeşlerimize her alanda hem konforlu hizmet vermek hem de rahatını sağlamak niyetinde çalışma yapıyoruz. Kayseri’mizde hem tramvay raylı sistem, hem özel halk otobüslerimiz, hem belediyelerimizin otobüsü hem de bisikletlerimiz ile güçlü bir ulaşım ağımız var. Merkezde ulaşım açısından çalışmalar yapılırken, taşra boyutuna da fırsat verilerek çalışmalar yapıyoruz. En önemli gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz ve dayanışmamızdır” diye konuştu. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise “İşittik ki, Kıbrıs’ta yetiştirip buraya gönderdiğimiz, buralara büyük hizmet veren bir arkadaşımızı erken emekli ediyormuşsunuz. Hemen geldik, işin şakası Kıbrıs’ta yetiştirdiğimiz öğrencilerin Türkiye’de önemli ve etkin görevlerde bulunmaları, başarılı olmaları bizleri gururlandırıyor. Feyzullah kardeşimiz de bunlardan bir tanesidir” ifadelerini kullandı. Bakan Arıklı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Kıbrıs’ta kaos içerisindeki ulaşım sistemlerine katkılarda bulunacak çalışmalar yaptığını anlatarak, “Sizleri tebrik ediyorum. Belediyecilikte çağ atlamışsınız. Biz de KKTC’de belediyeler, yerel yönetimler reformu yapmak istiyoruz. O konuda başkanımdan yardım istedim, Kayseri tecrübeleri, bilgi ve birikimleri çok önemli. Bundan sonraki süreçte bu işbirliğimiz devam eder. Allah sizlerden razı olsun” dedi. Ulaşım A.Ş. önceki dönem Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, görev süresince Kayseri Ulaşım A.Ş. olarak 16 farklı ilde hizmet verdiklerini, bu tecrübelerin Kıbrıs’a taşındığını, Kayseri’de önemli bir birikim olduğunu anlattı. Gündoğdu, 17 yıl Kayseri için emek verdiğini, yapılan çalışmaların uluslararası boyuta taşındığını belirterek, yine bu birlik ve beraberliğin devam etmesini temenni etti.

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay ise ürettiklerini, çalıştıklarını, güzel sözleşmeler imzaladıklarını belirterek, istihdamdan ve desteklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti. Program sonunda, Gündoğdu’ya görev süresince verdiği emeklerden dolayı teşekkür plaketi ile hediye takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.