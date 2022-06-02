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Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası final maçına Develi’den yoğun ilgi

İHA

Develi Kaymakamlığı Kurumlar ve Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası oynanan final karşılaşması ile sona erdi.

Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası final maçına Develi’den yoğun ilgi

Develi Kaymakamlığı Kurumlar ve Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası oynanan final karşılaşması ile sona erdi.
Develi İlçe Kaymakamı Sinan Aslan’ın kullandığı servis atışıyla başlayan final karşılaşmasında Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürlüğü, Develi Devlet Hastanesini 30’lık skorla mağlup edip kupayı kazanan takım olurken, turnuvada üçüncülük kupası Cami Kebir Mahallesi’nin oldu.
Turnuvada Develi halkının yoğun katılımı ile birlikte takımları yalnız bırakmayan Develi Kaymakamı Sinan Aslan ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, tüm takımlara turnuvada göstermiş oldukları emek ve sportif centilmenlikten dolayı teşekkür ederek tüm takımları tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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