Kadın çiftçiler eğitimlerle güçleniyor İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin: "Kadın çiftçilerimizi ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için destekliyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ’Kız Kardeşim’ Projesi çerçevesinde Kayseri’de kendi imkanlarıyla üretim yapan kadın çiftçilere eğitim verildi.



Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen eğitime, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Sürur Kır, kadın çiftçiler ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından eğitimin açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Bakanlığımız tarafından kırsalda kadın ve aileye yönelik yürütülen tüm çalışmalar ’fırsat eşitliğinin sağlanması, girişimciliğin ve istihdamın artırılması’ esasına dayanmaktadır. Kendini geliştiren, içindeki potansiyeli ve enerjiyi açığa çıkaran kadınlar, öncelikle kendilerine, çocuklarına ve ailelerine, ardından da topluma daha faydalı olacaktır. Kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donanarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesi amacıyla yürütülen Kız Kardeşim Projesi, bu eşitsizliği ortadan kaldırmakta önemli rol oynamıştır. Bu proje çerçevesinde kadınların, ekonomik hayata katılımları için gereken bilgi ve becerilerle donanarak, toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesinin sağlanması, ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmeleri ve gıda girişimciliği konusunda farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Felahiye ilçesinde kendi kurdukları kooperatifte hem üretim yapan hem de aile ekonomisine katkıda bulunan Seval Şeref de, katılımcılara kooperatifleşme süreçleri hakkında bilgiler verdi. Kadınların korkmamaları gerektiğini ve her işi yapabileceklerini söyleyen Şeref, cesaretli olmalarını tavsiye etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Sürur Kır da, proje çerçevesinde kadınlara verilen eğitimler hakkında bilgiler verdi. 10 ilde faaliyet gösteren kadınların bu tür eğitimlerle daha da bilinçleneceğini kaydeden Kır, eğitimlerin süreceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından kadın çiftçilere konunun uzmanları tarafından illerde ön plana çıkan ürün ve ürünlerin çeşitliliği sayesinde katma değerinin artırılması, markalaşması, pazarlanması, yerel ve geleneksel üretimin teşvik edilmesi, yerel ürünlerin piyasaya bilinçli bir şekilde yayılması, biyoçeşitliliğin korunması, kırsal kalkınmanın desteklenerek cazibesinin artırılması, tarımsal işletmelerin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir tarıma hizmet edilmesi gibi konularda eğitimler verildi.

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