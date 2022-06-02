Yaz ayı spor dolu geçecek Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı: “Bütün branşlarımızda müthiş programlar hazırladık” “Gençlerin hayali, bizlerin vazifesidir”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, okulların tatil olmasıyla beraber yaz spor okullarında 65 spor branşında hizmet verileceğini söyleyerek, “Bütün branşlarımızda müthiş programlar hazırladık” dedi.



Kayseri’de okulların yaz tatiline girmesiyle beraber Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde hazırlıklar hızlandı. 65 farklı spor branşında açılacak olan yaz spor okullarında gençler hem spor yaparak sağlıklı kalacak hem de unutulmaz bir yaz yaşayacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, açılacak olan yaz spor okullarıyla ilgili olarak, “Çocuklarımızı okulların kapanmasıyla birlikte coşkuyla bekliyoruz. Bütün branşlarımızda bizlerde müthiş programlar hazırladık. Buradan bir müjde de vermek istiyorum. Yaz sezonu öncesinde 85’in üzerinde ücretlendirmeyle ikinci kademe antrenör görevlendirmeleri yapacağız. Şehrimiz spor ile coşacak. Gençlerimizle özellikle okulun tatil olmasıyla birlikte sporla iç içe olacağız. Bizim nihai amacımız sporun tabana yayılması ve okullarla birlikte de yetenekli gençlerimizden yaz spor okullarında, ‘spor yapmayan kalmasın’ diyoruz. Bakanlığımızdan 4 tane çelik havuz aldık. İhalesi gerçekleşti. Onları da Talas’a, Kocasinan’a, Melikgazi’ye ve Atatürk Spor Salonunun yan tarafına kuracağız. Tam olimpik bir havuzumuz olsa da çok yoğun bir talep var. Bu talepleri yerine getiriyoruz. Diğer tesislerimizi de hazır hale getiriyoruz. Tüm tesislerimiz gençlerimiz için. Tatil döneminde spor yapacak ve yapmaya aday gençlerimize bu tesislerimizi açacağız. Paralimpik engelliler de dahil olmak üzere 65 branşta hizmet vereceğiz. Yapılmayan branş kalmayacak. Bizim amacımız bu tesislerde uzman antrenörler eşliğinde sistematik bir şekilde çok iyi bir alt yapı oluşturmaktır. Bu altyapıyı da yıl boyuna dönüştürebileceğimiz bir sportif gelişim dönemi oluşturmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Gençlerin hayali, bizlerin vazifesidir”

Kabakcı, “Özellikle pandemi döneminde gördük ki gerçekten hareketsiz bir yaşam insan sağlığını çok önemli etkiliyor. Bu yalnızca gençler için değil ama özellikle teknolojik bağımlılığın olumsuz arttığı, hareket kabiliyetinin kısıtlandığı bu dönemde yegane araç spor ve sporun gelişimidir. Sağlıklı nesiller yetiştirmek adına gençlerimize mutlaka bir branşı yaptırmak zorundayız. Çünkü sağlıklı nesillerde hareketli nesiller ile gelişiyor. En büyük özelliğimizde tesislerimizin 7’den 70’e herkese açık ve dolu dolu kullanılabilecek tesislerdir. Tesis çeşitliliğimiz çok fazla. Gençlerimizi tesislerimize bekliyoruz. Gençlerin hayali, bizlerin vazifesidir” dedi.

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