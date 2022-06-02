Düğün yapacaklara ‘altın’ tavsiyeler Sarraf Bayram Erdoğan: “Altın alırken kapı kapı gezmek yerine bilinen yerlerden alınmalı” “Alınan takıların garanti belgesi mutlaka sorulmalı” “Altınların ayarı farklı olsa da işlemelerde işçilik bedeli aynıdır”

Kayseri’de sarraf Bayram Erdoğan, düğün yapacak çiftlere altın alırken dikkat etmeleri gerekenler konusunda tavsiyelerde bulundu. Erdoğan, kullanılacak takılarda mutlaka garanti belgesi ya da benzer nitelikte bir belge olması gerektiğini söyledi.

Altın alırken kapı kapı gezmenin doğru olmadığını ve bilinen yerlerden alınması gerektiğini söyleyen Bayram Erdoğan, “Uzun bir Covid sürecinden sonra düğün sezonu yavaş yavaş açılıyor. Yaz aylarına gelince nişanlananların sayısında artış olduğunu bariz bir şekilde görmeye başladık. Tabii düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altın satışlarındaki hareketlilik de beraberinde geldi. Öncelikle gram, çeyrek ve tam altın gibi altınları satın alırken, kapı kapı sorulmasını hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz. Kendi esnaflarından, arkadaşlarından devamlı alışveriş yaptıkları esnaftan satın alınmalı. Zaten çeyrek altında 56 TL fark vardır. Bunun için de kapı kapı gezerek risk alınmamalıdır. Gram altında da yine İstanbul Altın Rafinerisi veya farklı rafinelerin bayilerinden alınmalı” dedi.

İşçiliği olan ürünlerin ne kadar değer kaybedeceğinin alırken sorulması gerektiğini belirten Erdoğan, “Bunun dışında düğün alışverişlerinde de örneğin bilezik alınacak diyelim. Bilezik alırken 22 ayar 20 gramlık bir bilezik de aynı görünümdedir, 10 gramlık 14 ayar bir bilezik de aynı görünümdedir. Bunu satın alırken içindeki ayara mutlaka bakılmalıdır. Her şeyden önce mutlaka bir sertifika gibi, garanti kartı gibi satın aldığımız ürünün hangi firmadan ne zaman satın alındığı, varsa fotoğrafı yoksa ürünün nitelikleriyle beraber satan firmanın el yazısıyla mutlaka belge niteliğinde bir kart mutlaka alınmalıdır. Burada bir de takı anlamında olan ürünler var. Bunlar yine 22 ayar, 24 ayar veya 8 ayar gibi farklı yoğunlukta olan ürünler. Bu ürünleri de satın alırken mutlaka satıcı firmaya detaylı bir şekilde bu ürünün tekrar bozdurulduğunda işçilikten ne kadar değer kaybedeceğini sormalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yatırımlık altınlarda işçilik bedelinin bütün ayarlarda aynı olduğunu ve konuda yanılgıya düşülmemesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Düğün takılarını genelde iki gruba ayırıyoruz. İlk grup 22 ayar olan yatırımlık ürünler. İşçiliksiz burma bilezikler gibi ürünler bozdurulduğu zaman nerdeyse değer kaybetmeyen ürünlerdir. Yatırım için değerlendirilebilir. Gelinler 45 tane takıyorlar, bunlar hem yatırım hem de takıdır. Bu takıları tavsiye ediyoruz. Ayrıca üretim süreci zor olan, sanatsal içeriği çok olan ürünler var. Bunlarda işçilik dediğimiz üretim bedeli ile satın alır müşteriler. Bunları çok yatırım olarak düşünmemeleri lazım. Ortalama 22 ayar sanatsal bir takıda yüzde 15 gibi değer kaybı söz konusu olur. 14 ayarlarda yine yakındır. Halk arasında yanlış bilinen durumlar da var. Bir ürünün üretim bedeli bellidir. 22 ayarda da, 14 ayarda da aynı üretim bedelini ödersiniz. Dolayısıyla 14 ayar çok kaybediyor, 22 ayar az kaybediyor gibi bir anlayış yanlış bir anlayış. 22 ayar alırken müşterimiz ürün ağır ve daha yoğun olduğu için daha fazla para öder. Ürünü geri bozdururken 14 ayara göre daha az kayıp oldu gibi düşünür ama burada işçilik bedeli aynıdır. Ayrıca yüzük, küpe gibi takılar satın alırken mutlaka kullanım esnasındaki aşınmalarda, darbelerde satıcı firmanın garantisi olup olmadığını ve ücretsiz bir şekilde ürünün yenilenebilirliğinin de sorgulanması lazım. Takı alacak vatandaşlarımızın da tanıdıkları, bildikleri yerlerden alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz.”

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