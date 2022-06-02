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KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı: "Kayseri’den Kıbrıs’a gidiş gelişler artık kolaylaştı"

İHA

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı: "Kayseri’den Kıbrıs’a gidiş gelişler artık kolaylaştı"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı’yı makamında konuk etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri ile KKTC ilişkilerinin her zaman olduğu gibi sıcak ve katkı sağlayıcı olduğunu söylerken, Bakan Arıklı, “Hem şehir kanalizasyonu konusunda hem de yerel yönetimler reformu konusunda çözüm önerilerinden istifade etmek isteriz” dedi.
Kayseri’ye bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi önünde çiçeklerle karşıladığı Bakan Arıklı ile belediye bahçesinde bir süre sohbet etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’mize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Anavatanımızın olmazsa olmazı olan, kendimizin ta kendisi olan Kıbrıs’ımızdan Kayseri’mize şeref verdiniz” dedi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin yaklaşık 1,5 milyon nüfusu olan, 16 ilçe belediyesi, 3 organize sanayisi, 1 serbest bölgesi ve teknoparkı ile endüstri, ticaret ve bilişim merkezi olarak adlandırıldığını anlattı. Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi’nde bin 800 civarında işletme olduğunu, 190 ülkeye ihracat yapan bir potansiyeli olan şehirde 2021 yılında 3 milyar 610 milyon dolarlık bir ihracat yapıldığını vurgulayarak, “Son süreçte Türkiye çapında Sanayi Odası tarafından açıklanan ilk 500 içerisine Kayseri’mizden 18 kuruluşumuz girdi. 6 bin yıllık geçmişi olan bir kadim medeniyetler şehri, Kültepe Kaniş Karum’da ticaret orada başlar, bu açıdan Asurlar döneminden beri ticaretin yasalarının Kayseri’de yazıldığı, bilim adamları tarafından yorumlanır. Cumhuriyet Meydanı’nda etrafınıza baktığınızda Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet ve beylikler dönemi derken tarihi eserleri görürsünüz. Adeta açık hava müzesi olarak değerlendirilir” diye konuştu. Kayseri’nin planlı bir şehir olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;
“1940’lı yıllardan beri nazım imar planı olan, bizlerin de bunu geliştirerek sürdürdüğü istikrarın kazanım olarak şehrimize döndüğü bir boyut söz konusudur. Değerlerine bağlı şehirdir, 5 üniversitesi, 80 bin civarında üniversite öğrencisi, 300 bin üzerinde ortaöğretim öğrencisi var. Genç, dinamik bir nüfusu var. Her ne kadar endüstri, ticaret merkezi olarak anılsa da son süreçte Kayseri’mizi hak ettiği şekli ile tanıtma boyutunda turizmin merkezi olarak başta kayak turizmi olmak üzere turizmi çeşitlendirme bağlamında gayretlerimizi sürdürüyoruz. Özhaseki bakanımızın kulaklarını çınlatarak, teşekkür edelim, şehrimize ve ülkemize önemli değer kazandırdı. Bir tarafta Kapuzbaşı Şelaleleri, Binboğa Yaylaları bizim için olmazsa olmazımız. Koramaz Vadisi UNESCO’nun Geçici Miras Listesi’ne girmiş, Mimar Sinan’ımızın doğduğu bölgemiz, 301 kuş çeşidiyle Sultan Sazlığımız Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından mutlak korunması gereken bir alan olarak nitelendirilir. Soğanlı Vadisi Kapadokya’ya açılan bir kapıdır, orada da balon turizmini canlandırmaya gayret gösteriyoruz.”
Büyükkılıç, gastronomiye çok önem verdiklerini UNESCO’nun Şehirler Ağı’na girdiklerini hatırlatarak, Kayseri’nin kendi kendine yeten bir şehir olduğunu, Kıbrıs ile olan ilişkilerin de her zaman olduğu gibi sıcak ve katkı sağlayacağı olduğunu söyleyerek, “Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak şehrine odaklanmış belediye başkanlarıyız. Bizi seçen insanlara, şehrimize layık olma yönünde gayret gösteririz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan genç dostu şehir ödülü aldık, hayırseverler ile dolan taşan bir şehirdir, Kayseri anlat anlat bitmez bir şehirdir” ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 20182019’da başlattığı ancak pandemi nedeniyle sekteye uğrayan toplu ulaşım ile ilgili çalışmanın yeniden başlaması için burada olduklarını belirtti. Bakan Arıklı, “Sizinle, belediyedeki arkadaşlarla görüştük, yakın bir süre içerisinde Kıbrıs’a gelecekler. Hazır gelmişken hem şehir kanalizasyonu konusunda hem de yerel yönetimler reformu konusunda çözüm önerilerinden istifade etmek isteriz. Çünkü önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay beye ‘Kayseri’ye gidiyorum’ dediğimizde, ‘Tam yerine gidiyorsunuz, ihtiyacınız olan bütün sıkıntıların çaresini orada bulacaksınız’ demişti. Buraya geldiğimde ne demek istediğini anlamış oldum” şeklinde konuştu.
Kayseri’nin kendileri için çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Arıklı, “Kayseri’ye hem gönül bağımız var hem de Kıbrıs’ta yaşayan birçok Kayserili olması dolayısıyla burada ayrı bir özellik taşıyor. Uçak seferleri başladı, Kayseri’den Kıbrıs’a gidiş gelişler artık kolaylaştı. Haftada 3 sefer var, umarım seferler artar” dedi. Ziyaret sonunda Başkan Büyükkılıç, günün anısına Bakan Arıklı’ya el emeği göz nuru kilim ile Kaniş Karum Höyüğü’nde yapılan kazılarda çıkan tabletlerin replikalarını hediye olarak takdim etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ile Ulaşım A.Ş. önceki dönem Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ve Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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