Başkan Yalçın Gençlerle Yapay Zekayı konuştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın genç okurlara yönelik başlattığı ve her ay dolu dolu geçen ‘Gençlerle Kitap Sohbetleri’ programı bu ay da gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Her ay farklı bir kitapla devam eden programda bu ay Max Tegmark’ın 'Yaşam 3.0' kitabı ele alındı.

7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Başkan Yalçın’ın yanı sıra Eğitimci Yazar Mehmet Torun, Eğitimci Yazar Mehmet Karataş, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Plastik Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Kemaloğlu, ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Burçin Gönen, Emekli Albay Nadir Çelik ve Talas İmar A.Ş. Genel Müdürü Eğitimci Yazar Uğur Baş konuşmacı olarak katıldı. Programda ilk konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sözlerine kitap tahlili amacıyla oluşturulan gruplarının önemine değinerek başladı. Yaklaşık 15 yıldır kitap okuma gruplarına katıldığını ifade eden Başkan Yalçın, bu gruplardan bilgi birikimi anlamında çok faydalandığını belirtti. Başkan Yalçın, farklı fikirlerin aynı kitabı değerlendirmesinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Daha sonra ‘Yaşam 3.0’ kitabına değinen Başkan Yalçın, ‘yapay zekâ’nın çağımızın getirdiği ve göz ardı edilemeyecek bir konu olduğunu ifade ederek kitabın da bu konuya eğildiğini belirtti. Her şeyin insanların mutlu olması için yapıldığının altını çizen Başkan Yalçın, yapay zekanın da insanların hayatını kolaylaştırmak ve mutlu etmek amacını taşıması gerektiğine vurgu yaparak yapay zekanın insan hayatına değil insanların yapay zekaya hâkim olması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Yalçın’ın ardından söz alan Doç. Dr. Zeynep Burçin Gönen, kitabın konusu olan yapay zekâ kavramına yönelik bilgiler verdi. Kitaptan hareketle yapay zekanın, insan zekasını taklit eden ve topladığı bilgilerle kendisini kademeli olarak geliştirebilen sistemler ve makineler anlamına geldiğini belirten Gönen, yapay zekanın geçmişinin 2. Dünya Savaşı’na kadar uzandığını ifade etti. Yapay zekâ olgusunun şu an insan hayatında var olduğunu kaydeden Gönen, telefonların ve bilgisayarların buna birer örnek olduğunu söyledi.

Gönen’in ardından söz alan ve kitap hakkındaki değerlendirmelerini paylaşan Doç. Dr. Alper Kemaloğlu, yapay zekanın tıp alanında da kullanıldığını fakat kitapta çok daha ileri bir projeksiyondan bahsedildiğini dile getirdi. Kitapta, insanlığın hayatına doğrudan müdahale edecek boyuta ulaşabileceğinden söz edildiğini belirten Kemaloğlu, yapay zekanın insanlığın yararına ya da zararına kullanılabilecek bir olgu olduğunu söyledi. Son olarak söz alan Eğitimci Yazar Uğur Baş da kitabın konusu olan yapay zekâ kavramının sanat alanında kullanımından bahsederek resim, müzik ve şiir alanında yapay zekâ kullanılarak birçok denemenin yapıldığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.