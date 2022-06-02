Talas’tan LGS öncesi sınav taktikleri

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Talas Belediyesi, LGS’ye girecek öğrencilerin daha başarılı sonuç almalarını sağlamaya yönelik seminer düzenliyor.

Talas Belediyesi Personeli Uzman Psikolog Gamze Akçınar tarafından verilecek olan seminerde, 5 Haziran’da yapılacak LGS öncesi motivasyon ve sınav esnasında stres yönetimi konuları anlatılacak. 3 Haziran Cuma günü Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane Toplantı Salonu’nda yapılacak olan seminer, 10.00, 15.00 ve 19.00 saatlerinde 3 seans şeklinde gerçekleşecek.

Programla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, 0352 222 0 724 numaralı telefonu arayabilecek.

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