ERÜ 21. Öğrenci Bahar Şenlikleri’nde Manga grubu konser verdi

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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü tarafından düzenlenen 21. Öğrenci Bahar Şenlikleri çerçevesinde sahne alan ünlü müzik grubu Manga, öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı.

Marianne Molu Amfi Tiyatro’da düzenlenen konsere, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile öğrenciler katıldı. Katılımın yoğun olduğu konserde hareketli parçalar seslendiren Manga grubu, öğrencilerden yoğun alkış aldı.

Konserin sonunda Mangra’ya çiçek takdim eden Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, yapılan şenliklerde öğrencilere güzel zaman geçirmeleri temennisinde bulunarak, önümüzdeki sınav döneminde başarılar diledi.

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