Gözaltından kaçan şüpheliler yakalandı

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Kayseri'de bıçakla yaralama olayının şüphelileri, ekip otosuna bindirileceği sırada kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, ekiplerce yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bıçaklı yaralama olayına karışan 2 şüpheli, ekip otosuna bindirileceği sırada kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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