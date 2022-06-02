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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor'da 9 futbolcunun sözleşmesi bitti

İHA

Kayserispor'da 9 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kayserispor’da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.
Spor Toto Süper Lig 20212022 futbol sezonunu 47 puanla 14. sırada tamamlayan Yukatel Kayserispor’da 9 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Gerek sezon başında gerekse devre arasında sarı kırmızılı takıma kazandırılan futbolcuların sözleşmesi sezon sonu itibariyle bitti. Sözleşmesi sona eren 9 oyuncunun ardından Barcelona’ya transfer olan Emre Demir de takımdan ayrılacak.
Kayserispor'da sözleşmesi biten oyuncular şu şekilde; Silviu Lung, Cenk Gönen, Dimitrios Kolovetsios, Karahan Yasir Subaşı, Mert Çetin, Abdulkadir Parmak, Mustafa Pektemek, İlhan Parlak ve İbrahim Akdağ. Sözleşmesi biten 9 oyuncunun yanı sıra sözleşmesi devam eden bazı oyuncular ile de yolların ayrılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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