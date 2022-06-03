Başkan Büyükkılıç: “LGS’ye girecek öğrencilerimize başarılar dileriz”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ter dökecek öğrencilere başarılar diledi.

5 Haziran Pazar günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, yayımladığı mesajında, KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde LGS kursları düzenlediklerini belirterek, “Akademik yönden başarılı, sosyal olarak saygın, özgüven sahibi, değerlerine bağlı, tarihi gelişimine faydalı nesiller yetiştirme şiarıyla yol alıyoruz. Bu yönden KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde 8. sınıfa geçmiş olan öğrencilere, LGS’ye hazırlık çerçevesinde müfredata uygun bir şekilde Türkçe ve Matematik kursları verilerek öğrencilerin dönem içerisindeki hazırlıkları desteklendi” dedi.

Şuurlu gençlik yetiştirilmesi adına gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Gençlerimiz, yavrularımız bizim geleceğimizdir ve bizlerin en büyük gücüdür. KAYMEK marifetiyle Türkçe, Matematik başta olmak üzere Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi branş derslerinin yanı sıra değerler eğitimi, akıl oyunları ve sanat, spor, bilim, teknoloji gibi konuların da ele alındığı kulüp faaliyetleri yer aldı. Ve gençlerimiz bir yarışın daha heyecanını yapılacak LGS sınavı ile yaşayacaklar” diye konuştu.

KAYMEK’in düzenlemiş olduğu eğitim projeleriyle Gençlik Merkezleri’nde bu zamana kadar 110 bini aşkın gence hizmet verildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Gençlik gelecek demektir. Gençlik bir ülkenin umudu ve yarınları demektir. Ülkemizin en büyük sermayesi gençlerimizi önemsiyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin çok daha iyi yetişmeleri için bizlere düşen ne varsa yapmaya hazırız ve yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi, gençliğin her zaman yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir. Öğrencilerimizin stresten ve heyecandan uzak bir şekilde, kendilerine güvenerek sınavlarında başarılı olacağına inancım da tamdır” şeklinde konuştu.

Sınava girecek gençlere başarılar dileyen Büyükkılıç, “Geleceğin öğretmenleri, doktorları, mühendisleri, bilim insanları olacak sevgili öğrencilerimize girecekleri LGS sınavında başarılar diliyorum. Bütün öğrenci kardeşlerimize zihin açıklığı dileyerek, sınavın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ayrıca öğretmenlerimize ve idarecilerimize de öğrencilerin eğitim ve öğretiminde emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç ayrıca pazar günü gerçekleşecek sınav esnasında öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için araç sürücülerinin korna çalmamalarını ve bu konuda daha duyarlı olunmasını istedi.

5 Haziran 2022 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile LGS sınavının birinci oturumu 09.30’da, ikinci oturumu da 11.30’da başlayacak.

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