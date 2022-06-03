6 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6 hırsızlık olayına karışan 3 kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık olaylarını engellemek ve hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışmalarını yürütüyor. Bu çerçevede çalışma yapan ekipler, 6 farklı hırsızlık olayına karışan 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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