Tomarza'da Kuran Kurslarının yıl sonu etkinliği düzenlendi

Tomarza İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren 46 yaş Kur’an Kursu 20212022 EğitimÖğretim dönemi yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinliğe İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere başta olmak üzere Kur’an Kursu hocaları, öğrenciler ve aileleri katıldı. Etkinlik; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken Kur'anı Kerim tilaveti ile devam etti. Yıl sonu etkinliğinde minik öğrenciler Kur'anı Kerim, ilahi ve dua okudu, katılımcılara gösteri sundu.

İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere; minik öğrencilere hediyeler vermesi ile program son buldu.

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