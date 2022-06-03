El emeği göz nuru eserler görücüye çıktı

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Hacılar Rasim Çetinkaya Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yapılan yılsonu sergisi düzenlenen törenle açıldı.



20212022 eğitim öğretim döneminde yapılan el işi, sıfır atık ve rölyef çalışmalarının bulunduğu sergi, Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, İlçe Jandarma Komutan vekili Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ergin Emir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan katılımıyla açıldı.

Kurdele kesimi sonrasında kursiyerlerin yaptığı el emeğe göz nuru çalışmaları tek tek inceleyen Başkan Özdoğan, kursiyerlere başarılar diledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Özdoğan, büyük emekler vererek ortaya birbirinden güzel eserler çıkartan bayanları tebrik etti. Kursiyerlerde yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi vererek, tüm vatandaşları sergiyi gezmeye davet ettiler.

Kursiyerlerin el emeği eserlerin sergilendiği el sanatları sergisi hakkında bilgi veren Rasim Çetinkaya Halk Eğitim merkezi müdürü Yusuf İmamoğlu, serginin 3 gün boyunca gezilebileceğini söyledi. İmamoğlu 20212022 eğitim öğretim yılı döneminde yapılan sergide 210 kursiyerin çalışmasıyla yaklaşık 600 eserin bulunduğunu belirtti. İmamoğlu sezon boyunca 800 öğrenciye kurs verildiğini belirterek sergide ev tekstili, rölyef, filografi, tel kırma, takı tasarımı, ahşap boyama çalışmalarının bulunduğunu söyledi.

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