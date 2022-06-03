Araçları çenç yaparak vatandaşı 1 milyon TL zarara uğratmışlar

Kayseri İl emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda araçların çenç edilerek vatandaşın 1 milyon TL zarara uğratıldığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre İl genelinde meydana gelen 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Nitelikli Dolandırıcılık' olayları ile ilgili olarak çalışma yapan Oto Hırsızlık Büro amirliği ekipleri 5 araç ve bir 1 dorseyi inceledi. Yapılan incelemelerde araçların çenç yapıldıklarına dair rapor alınarak adli soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin bu araçları satarak vatandaşları yaklaşık 1 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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