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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Sırdaşın Olayım' Projesi üniversitelilerle buluştu

İHA

'Sırdaşın Olayım' Projesi üniversitelilerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, yeni başlattığı 'Sırdaşın Olayım' projesi ile Erciyes Üniversitesi Bahar Şenlikleri’nde yerini aldı. Üniversite gençliği, uzman psikologlarla 'Sırdaşın Olayım' projesi ile buluştu.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, eğitim ve kursları ile binlerce vatandaşa hizmet veren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.(KAYMEK), Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ile yürüttüğü çalışmalarla da birçok vatandaşın hayatında yer edinerek, manevi destek sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi psikolojik her türlü soruna, whatsapp üzerinden sunacağı ücretsiz psikososyal destek hattı ile sesli ve görüntülü psikolojik destek sağlıyor. Gençlerle el ele çözüm bulmayı amaçlayan Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ‘Sizin engel olarak gördüğünüz hiçbir şey, bizim sizin hayatınıza dokunmamıza engel değil. Hadi söz sizde!’ sloganıyla ‘Sırdaşın Olayım’ projesini başlattı. Erciyes Üniversitesi Bahar Şenlikleri’nde, yeni başlatılan 'Sırdaşın Olayım' projesi çerçevesinde uzman psikologlarla, üniversite gençliği bir araya gelerek, psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlandı. Gençlerin ilgisiyle karşılaşan standı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da ziyaret ederek, proje hakkında bilgiler aldı.
‘Sırdaşın Olayım’ projesi ile gençlere ücretsiz psikolojik destek sunan, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, kendini yalnız hisseden, anlaşılmadığını düşünen, kendini anlatmak isteyen ama kendince bir takım engellerinden dolayı harekete geçemeyen gençlerin destekçisi olmayı sürdürüyor. Bu kez de Erciyes Üniversitesi Bahar Şenlikleri’nde, Büyükşehir Belediyesi Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, ‘Sırdaşın Olayım’ projesiyle gençlerin yüreklerine dokundu. Gençler, uzman psikologlardan bilgi alarak, yüz yüze hizmet aldı. Ayrıca, psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, uzman danışmanlar tarafından gizlilik ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde “psikososyal” destek hattına 0537 400 85 00 whatsapp hattı üzerinden ulaşabilecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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