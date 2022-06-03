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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esentepe Mahallesi'ne ASM Yapılacak

İHA

Birçok mahallede gerçekleştirilen sağlık yatırımlarını devam ettiren Melikgazi Belediyesi, hayırsever ile beraber Esentepe Mahallesi'nde NurettinNaciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi inşa edecek.

Esentepe Mahallesi'ne ASM Yapılacak

Birçok mahallede gerçekleştirilen sağlık yatırımlarını devam ettiren Melikgazi Belediyesi, hayırsever ile beraber Esentepe Mahallesi’nde NurettinNaciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi inşa edecek.
Melikgazi ilçesine 8 aile sağlığı merkezi kazandırdıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi Belediyesi olarak aile sağlık merkezi ve 112 acil merkezleri açarak sağlık hizmetine katkı sağlıyoruz. Çünkü birey ve halk sağlığı önceliğimiz. Son üç yılda 8 aile sağlık merkezi ile semtlerde yerinde sağlık hizmeti verilmesine vesile oluyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman halk ve çevre sağlığını önemsiyoruz ve bu yönde yatırımlar yapıyoruz. Esentepe Mahallemize yapacağımız NurettinNaciye Setenci Aile Sağlığı Merkezinde; aile hekim odası, aile sağlığı ebe odası, tıbbi müdahale odası, gebe takip odası, bebek izleme odası; laboratuvar, bay bayan dinlenme odaları, seminer toplantı odası yer alacak. Çok kısa bir sürede inşaatımızı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden ilçemize ve Esentepe mahalle sakinlerine hayırlı olmasını dilerim” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, kaliteli ve daha modern tesislerde hizmet verilebilmesi için sağlık merkezlerini ihtiyaç olan yerlerde yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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