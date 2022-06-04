Silviu Lung, 5 sezonda 125 lig maçı oynadı

Yukatel Kayserispor forması ile 125 lig maçında görev alan kaleci Silviu Lung, 196 gol yedi.

Geride kalan 5 sezonda Kayserispor kalesini koruyan Silviu Lung, 125 maçta görev yaptı. Bu maçlarda 196 gol yerken, 29 maçta ise kalesini gole kapattı. Tecrübeli kaleci, sarı kırmızılı forma ile 2 kırmızı kart görürken, 13 kez ise sarı kart gördü. Kayserispor forması ile 5 sezonda 11.170 dakika süre alan Silviu Lung, en çok 20192020 futbol sezonunda kalesinde gol gördü. Yeni sezon öncesi sözleşmesi sona eren Lung için yeni bir teklif yapılıp yapılmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak. Silviu Lung'un 5 sezonluk Kayserispor performansı şöyle:

20172018 sezonu

29 Süper Lig maçında 45 gol yedi. 5 maçta gol yemedi. 3 kez sarı kart 1 kez kırmızı kart gördü. 2610 dakika forma giydi.

20182019 sezonu

29 Süper Lig maçında 39 gol yedi. 8 maçta gol yemedi. 3 kez sarı kart, 1 kez kırmızı kart gördü. 2530 dakika süre aldı.

20192020 sezonu

29 Süper Lig maçında 55 gol yedi. 6 maçta gol yemedi. 3 kez sarı kart gördü. 2610 dakika süre aldı.

20202021 sezonu

8 Süper Lig maçında 11 gol yedi. 2 maçta gol yemedi. 1 sarı kart gördü. 720 dakika süre aldı.

20212022 sezonu

30 Süper Lig maçında 46 gol yedi. 8 maçta gol yemedi.3 sarı kart gördü. 2700 dakika süre aldı.

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