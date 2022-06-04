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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserisporlu Ramazan Civelek: "Başarı için çalışacağız"

İHA

Kayserisporlu Ramazan Civelek: "Başarı için çalışacağız"

Kayserisporlu Ramazan Civelek, bundan sonra finaller ve başarılar için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’da sözleşmesi devam eden futbolcular tatile çıktı. Bunlardan birisi olan Ramazan Civelek, yeni sezon öncesi umutlu konuştu. Bu sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası maçlarında oynadığı futbol ve attığı kritik goller ile dikkat çeken Ramazan Civelek gelecek adına umutlu. Ramazan Civelek, "Bir sezonun daha sonuna geldik. Hep birlikte bazen sevindik bazen üzüldük. Kayserispor’un başarısı için ter döktük. Kupa finalini kazanıp Kayseri şehrine kupayı armağan etmeyi çok istedik ama olmadı. Yanımızda olup bizi destekleyen Kayserispor taraftarına sonsuz teşekkürler. Bundan sonra nice finaller nice başarılar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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