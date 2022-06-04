Kereste fabrikasında yangın

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Oymaaağaç Mahallesi'nde bulunan Keresteciler Sitesi'ndeki bir dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu büyümeden söndürüldü. İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan da, çalışmaya katılarak ekipleri yönlendirdi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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