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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maskenin krallığı düştü

İHA

Maskenin krallığı düştü

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeni ile adedi 5 TL’den satılan maskenin paket fiyatı 1520 TL’ye kadar düştü. Maske fiyatları ile ilgili açıklama yapan Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, üretici firmalar denetlenmediği için maske fiyatlarından eczacıların sorumlu tutulduğunu belirterek, “Pandeminin ardından maskenin adedi yarı fiyatının altına düştü” dedi.
Pandemide bazı eczanelerin maskenin faturasını yanına koyarak sattıklarını söyleyen Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, “Tabi pandemi dönemi ile çok zorlu ve sıkıntılı bir durumun içerisinde bulduk kendimizi ve uzmanların da tavsiyesiyle maske kullanımının zaruri bir ihtiyaç olduğunu, aksi halde hastalığın çok daha kolay yayılabileceği bilgisini almış olduk. Tabi burada da ister istemez maskeyle alakalı birçok piyasanın alt üst olduğunu, en çok zararı vatandaşın gördüğüne şahit olduk. O zamanlar da açıklamamızı yapmıştık. Bu süreçte eczacılara bu suçun yıkılması yerine üretici firmaların mutlaka denetlenmesi gerektiğini söyledik. Çünkü bizim birçok meslektaşımız o süreçte artık maske satmak istemiyordu. Aylar öncesinde çok cüzi miktarlara sattığımız maskelerin bize gelişleri 44,5 TL iken biz vatandaşlarımızla bunu buluşturmaktan itina ediyorduk. Bazı meslektaşlarımız da faturayı yanına koyup satma şeklinde bir uygulamaya gitmişti, en azından içimiz rahat olsun bize gelişleri bu kadar ve vatandaşa sunduğumuz fiyatı bu kadar diye. O zamanlarda da tekrarlamıştık üretici firmaların denetlenmesi gerekiyordu” dedi.
Akın, Kayseri’de günde ortalama 1 milyon maskenin de ücretsiz dağıtıldığını söyleyerek, “Sonrasında Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla birlikte maske satışları engellenmişti. Ücretsiz olarak dağıtılacaktı ve bunu da eczaneler aracılığıyla yaptık. Yani biz Kayseri’de ortalama günde 1 milyona yakın maskeyi ücretsiz bir şekilde vatandaşlarımıza dağıttık. Bu da eczanelerin aslında bu süreçte ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Ardından da maskeyle alakalı bir tavan fiyat uygulaması yapıldı. Bunda da biz üretim süreçlerini bildiğimiz, kaliteli yerlerde üretilen maskeler satılması noktasında birçok açıklamada bulunduk. Bunun da en kolay yolunun eczaneler olduğunu ve merdiven altı üretim yerlerinden uzak durulması gerektiğini, tam tersine zararının olabileceğini defalarca ilettik. Eczanelerin buradaki önemini tekrardan hatırlatmak istiyorum vatandaşlarımıza. Sağlığınızı ilgilendiren her türlü üründe mutlaka eczanenize başvurmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Pandeminin bitmesi ile maske fiyatlarının yarı fiyatının altına düştüğünü söyleyen Uğur Nuri Akın, “Şu an maske fiyatları normale dönmüş durumda. En azından pandemi ile kıyasladığımız zaman. Tabii ki hem rekabetin artması hem de birçok firmanın maske üretimine geçmesiyle birlikte, maske fiyatları şu an alınabilir düzeye inmiş durumda. Normalleşme sürecinde maske kullanımı biraz hafifledi. Biz yeniden hatırlatalım, lütfen özellikle toplu alanlara girildiği zaman maskemizi pandeminin içindeymişiz gibi kullanmamız çok büyük önem arz ediyor. Tabii 5 TL’den satılan maskelerin yerine çok daha uygun yarı fiyatlarından daha düşük fiyata satılan maskeler var. Bunlar serbest piyasa koşullarında oldukları ve alımda farklar oluşturacakları için, eczaneler arası farklılık gösterebilir. Bunlar çok büyük farklılıklar değildir. Uygun maske fiyatlarını da en yakın eczanelerden öğrenebilirler” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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