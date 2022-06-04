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Acılı aile hukuk mücadelesini kazandı Anne Ayşe Ertene: “Sanığın cezasının 6 yıl artmış olması bile yüreğimizi biraz olsun rahatlattı”

İHA

Acılı aile hukuk mücadelesini kazandı Anne Ayşe Ertene: “Sanığın cezasının 6 yıl artmış olması bile yüreğimizi biraz olsun rahatlattı”

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kalbinden bıçaklanarak öldürülen gencin ailesi, Kayseri Bölge Adliyesi’nden çıkan kararla hukuk mücadelesini kazandı. Anne Ayşe Ertene, “Sanığın cezasının 6 yıl artmış olması bile yüreğimizi biraz olsun rahatlattı” dedi.
Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesinde Alıntı Sokak üzerindeki bir parkta aralarında husumet bulunan Adem Ertene (17) ve S.Ö. (16) konuşmak için buluştu. İddiaya göre, gençlerin tartışması büyüyünce kavgaya dönüştü. S.Ö. yanında bulunan bıçakla Adem Ertene’yi kalbinden ve farklı bölgelerinden bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalbinden bıçaklanarak ağır yaralanan Adem Ertene, sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, zanlı S.Ö. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Katil zanlısı10 yıl hapis cezası çarptırıldı
Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada tutuklu sanık S.Ö.’ye ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırışmış müebbet cezası verildi. Eylemin haksız tahrik altında gerçekleştiği kanısına varan heyet, cezayı 24 yıla indirdi. Olay tarihinde 1518 yaşları arasında olan sanığın cezasında bir bölü 3 oranında indirime gidilerek ceza 16 yıla düşürülürken, uygulanan maddenin son cümlesi uyarınca ceza 12 yıla düşürüldü. Heyet, cezanın çocuğun üzerindeki muhtemel etkilerini göz önünde bulundurdu ve cezayı 10 yıl olarak belirledi.

Yeniden yargılandı
Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi tarafından eksiklik bulunarak yeniden yapılan yargılamaya, tutuklu sanık S.Ö., maktul Adem Ertene’nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, ilk mahkemede verilen mütalaada değişlik yaparak, sanık S.Ö.’nün ‘çocuğu kasten öldürme’ suçundan yargılanmasına ve ilk duruşmada uygulanan tahrik indiriminin kaldırılmasını istedi. Mahkemede yeniden savunma yapan Sanık S.Ö., “Adem Ertene’yi bilerek yada isteyerek öldürmedim. Keşke Adem Ertene’nin yerine ben ölseydim. Çok pişmanım” dedi. Mahkeme heyeti, sanık S.Ö.’ye verilen 10 yıl hapis cezasını tahrik indirimini kaldırarak, ‘çocuğu kasten öldürme’ suçundan 16 yıl hapis cezası çıkarttı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Karar sonrası açıklamalarda bulunan Avukat Pınar Duman Savcı, hukuk mücadelelerinin karşılığını aldıklarını söyleyerek, “Dosyanın hukuki mücadelesini verdik. Sonunda da karşılığını aldığımızı düşünüyorum. İlk derece mahkemesi ‘kasten öldürme’ suçundan ceza vermişti. Ancak haksız tahrik indirimi uygulamıştı. Hiçbir öldürmenin bir gerekçesi olamaz. İndirim sebebi olamaz düşüncesiyle biz istinaf mahkemesine başvurmuştuk. Nitekim savcıda mütalaasında bizim gibi düşündü. Mahkemede itirazlarımız doğrultusunda yeniden karar vererek. İlk mahkemede verilen kararı kaldırmıştır. Tahrik indiriminin uygulanmasına yer olmadığı kararı vererek, cezanın arttırılmasını sağlamıştır. Hukuki mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Dosyayı istinaftan sonra Yargıtay’a da taşıyacağız. Çünkü verilen ceza bir çocuğun hayatının karşılığı olamaz” dedi.
“Sanığın cezasının 6 yıl artmış olması bile yüreğimizi biraz olsun rahatlattı”
Anne Ayşe Ertene ise, “Benim çocuğumun gençliği gitti. Ceza biraz arttı ama hiçbir ceza benim çektiğim cezanın karşılığı değil. 10 yıl hapis cezasını 16 yıla çıkarttılar. Benim çocuğumun gençliği nasıl gittiyse, bu katili ben ömür boyu ceza evinde görmek istiyorum. Sanığın cezasının 6 yıl artmış olması bile yüreğimizi biraz olsun rahatlattı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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