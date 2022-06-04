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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

RATEM’den Ankara çıkarması

İHA

RATEM’den Ankara çıkarması

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM), radyoTV yayıncılarına resmî ilan verilmesi konusu ile ilgili Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’ın davetiyle katılım gösterilen, “Basın Kanunu Düzenlemesi” toplantısında söz alan RATEM Yönetim Kurulu Başkanı M. Aydın Şerbetcioğlu, RATEM’in çalışmaları hakkında bilgi paylaşarak radyo televizyonlara resmî ilan verilmesi konusundaki görüşlerini dile getirdi.
RATEM Yönetim Kurulu Başkanı M. Aydın Şerbetcioğlu, RATEM Başkan Yardımcıları Z. Efsun Tekyeten, İdris Taş, İlhan Yalçın, Mustafa Öztürk İşler, Genel Sayman Zafer Beyaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Atılmış, Necmi Aydın ve Muammer Altıok’tan oluşan RATEM heyeti, ziyaretlerde komisyon toplantısı öncesinde talep ettikleri radyoTV yayıncılarına resmî ilan verilmesi konusunda bilgi aktarımında bulundu.
RATEM Başkanı M. Aydın Şerbetcioğlu ve beraberindeki heyet, ilk olarak AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve TBMM Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nu ziyaret ederek destek taleplerini iletti. İkinci ziyaret ise AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’a yapıldı. Mahir Ünal
RATEM heyetini misafir ederek, radyo televizyon yayıncılığı ile ilgili talepleri dinledi ve çözüm arayışına ortak oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’a yapılan ziyaretin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Batuhan Mumcu ile bir araya gelinerek bir toplantı gerçekleştirildi.
RATEM Yönetim Kurulu Başkanı M. Aydın Şerbetcioğlu, ziyaretlerin ardından TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’ın davetiyle on beş saat süren “Basın Kanunu Düzenlemesi” komisyon toplantısına katıldı. Toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile de bir araya gelen Başkan Şerbetcioğlu, talep ettikleri radyoTV yayıncılarına resmî ilan verilmesi konusunda görüşlerini komisyon üyeleri ile paylaştı.
RATEM’in Türkiye genelinde TRT dahil, 75 İl ve 125 ilçe merkezinden yayın yapan ulusal, bölgesel ve yerel 720 radyo ve televizyon üyesi bulunan, TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı idari ve mali denetimine tabi olan bir Meslek Birliği olduğunu açıklayarak konuşmasına başlayan Başkan M. Aydın Şerbetcioğlu, “Radyo televizyon kuruluşları Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş tüzel kişilikler olmasına rağmen bakanlık vb. kamu kuruluşları tarafından her ay 540 dakikalık zaman dilimi kanun marifetiyle bedelsiz olarak kullanılmaktadır. Yıllar içinde Basın İlan Kurumu’ndan gazetelerin yararlandığı resmi ilan haklarından radyo ve televizyonların da yararlanmasına ilişkin taleplerimiz oldu, ancak bir sonuç alamadık. Zor şartlar altında yayınlarını devam ettirmeye çalışan ulusal, bölgesel ve yerel radyo televizyon kuruluşlarının bu desteğe ihtiyacı var. Bu konudaki talebimiz Basın Kanunu ve diğer kanunlarda yapılacak değişiklik teklifi içerisinde radyo televizyonların da yer almasını sağlayacak düzenlemenin yapılmasıdır.” dedi.
Komisyon üyelerine RATEM’in faaliyetleri ve yıllar içinde konu ile ilgili yaptığı talepleri içeren dosyalar da iletildi. Dosyalar ile Basın Kanunu ve diğer kanunlarda yapılacak değişiklik teklifi içerisinde, radyo ve televizyonların da resmi ilan almasını sağlayacak düzenlemenin yapılmasının elzem olduğu bildirildi.

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