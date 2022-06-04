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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçişleri Bakanı Soylu Kayseri'de

İHA

İçişleri Bakanı Soylu Kayseri'de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil'in kızı Esra Erdil'in düğün merasimine katıldı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil'in kızı Esra Erdil, hayatını Faruk Yücesoy ile birleştirdi. Çiftin Kayseri'de düzenlenen düğün merasimine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. İl protokolünün de hazır bulunduğu düğünün ardından Bakan Soylu, kentten ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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