Bakan Soylu Kayseri'de nikah şahitliği yaptı

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Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil´in kızının düğün törenine katılmak için Kayseri´ye geldi. Soylu, çiftin nikah şahidi oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil´in kızı Esra ile Mehmet Yücesoy´un düğün töreni için havayolu ile Kayseri´ye geldi. Vali Gökmen Çiçek´i makamında ziyaret eden Bakan Soylu, ardından düğünün yapıldığı salona geldi. Bakan Soylu, genç çiftin nikah şahidi oldu. Çifte mutluluklar dileyen Bakan Soylu, düğünün ardından kentten ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-06-04 23:27:07



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